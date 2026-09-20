Bouw gezamenlijk een nieuwe samenleving op in Young Suns

Ko_op, ontwikkelaar van Goodbye Volcano High, is bijna klaar met zijn nieuwste game Young Suns. Dit keer geen verhalende game waarin jongvolwassen dino's centraal staan, maar een co-op lifesim waarin we een eigen samenleving stichten.

Young Suns is een seamless drop-in co-op avontuur waarin we aan boord van een ruimtestation alledaagse klusjes uitvoeren. De game is wederom voorzien van een uitgebreide verhaallijn vol diverse personages. Het ruimtestation dient als hub, waarmee we allerhande planeten aandoen om op zoek te gaan naar materialen. Deze materialen kunnen dienen als cadeau voor NPC's, maar ook worden gebruikt voor meubels, kleding en meer.

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Young Suns verschijnt op 3 november 2026 voor pc.