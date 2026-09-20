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Tokyo Game Show 2026

Bouw gezamenlijk een nieuwe samenleving op in Young Suns

Door Rudy Wijnberg
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Ko_op, ontwikkelaar van Goodbye Volcano High, is bijna klaar met zijn nieuwste game Young Suns. Dit keer geen verhalende game waarin jongvolwassen dino's centraal staan, maar een co-op lifesim waarin we een eigen samenleving stichten.

Young Suns is een seamless drop-in co-op avontuur waarin we aan boord van een ruimtestation alledaagse klusjes uitvoeren. De game is wederom voorzien van een uitgebreide verhaallijn vol diverse personages. Het ruimtestation dient als hub, waarmee we allerhande planeten aandoen om op zoek te gaan naar materialen. Deze materialen kunnen dienen als cadeau voor NPC's, maar ook worden gebruikt voor meubels, kleding en meer.

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Young Suns verschijnt op 3 november 2026 voor pc.

Bron: Ko_op
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2653 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Young Suns
Young Suns

Ontwikkelaar

KO_OP

Uitgever

KO_OP

Release

3 november 2026

Platforms

PC
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