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Tokyo Game Show 2026

Core Keeper krijgt Riders of the Underground update

Door Patrick Lamers
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Twee jaar geleden lanceerde Core Keeper en tijdens de PC Gaming Show kwam de game weer even onder de aandacht. Vanaf morgen verschijnt er namelijk een update voor de game in de vorm van Riders of the Underground.

Core Keeper is een mining sandbox adventure game die je met één tot acht spelers waarin je grotten moet verkennen om verschillende creatures, relics en middelen moet zien te verzamelen om het mysterie van de Core te ontrafelen. Vanaf morgen wordt daar nieuwe content aan toegevoegd met de Riders of the Underground update. Deze update brengt een nieuwe mos sub-bioom met zich mee, voegt nieuwe mounts aan de game toe, brengt nieuwe huisdieren naar de game en geeft je de beschikking over een hookshot.

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De Riders of the Underground update voor Core Keeper verschijnt morgen, op 21 september.

Bron: Fireshine Games
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 188 reviews 3025 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Core Keeper
Core Keeper

Ontwikkelaar

Pugstorm

Uitgever

bilibili

Release

27 augustus 2024

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Iemand dit ooit gespeeld? Op Steam is het zo'n eeuwige aanbieding game. Is dit leuk om te spelen / vergelijkbaar met?

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