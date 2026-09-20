Core Keeper krijgt Riders of the Underground update

Twee jaar geleden lanceerde Core Keeper en tijdens de PC Gaming Show kwam de game weer even onder de aandacht. Vanaf morgen verschijnt er namelijk een update voor de game in de vorm van Riders of the Underground.

Core Keeper is een mining sandbox adventure game die je met één tot acht spelers waarin je grotten moet verkennen om verschillende creatures, relics en middelen moet zien te verzamelen om het mysterie van de Core te ontrafelen. Vanaf morgen wordt daar nieuwe content aan toegevoegd met de Riders of the Underground update. Deze update brengt een nieuwe mos sub-bioom met zich mee, voegt nieuwe mounts aan de game toe, brengt nieuwe huisdieren naar de game en geeft je de beschikking over een hookshot.

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De Riders of the Underground update voor Core Keeper verschijnt morgen, op 21 september.