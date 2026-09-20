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Tokyo Game Show 2026

The Rabbit Haul komt morgen al tevoorschijn

Door Patrick Lamers
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Caldera Interactive was ook aanwezig met de releasedatum voor hun game The Rabbit Haul. Lang hoef je er niet op te wachten, want de game is vanaf morgen al te koop op pc via Steam.

Als je dacht dat konijnen alleen maar schattige pluizige dieren zijn, dan heb je het goed mis. In The Rabbit Haul wordt bewezen dat konijnen ook meedogenloos kunnen zijn al het aankomt op het verdedigen van hun voedsel. De Trash Panda Posse is namelijk actief en die nemen maar wat graag van je gewassen mee om op te eten. En zie daar, de basis voor deze tower defense roguelite waarin je je moet weren tegen vijanden, terwijl je ook je thuisbasis aan het opbouwen bent.

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The Rabbit Haul verschijnt op 21 september op pc via Steam.

Bron: Caldera Interactive
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 188 reviews 3025 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot The Rabbit Haul
The Rabbit Haul

Ontwikkelaar

Caldera Interactive

Uitgever

Caldera Interactive

Release

21 september 2026

Platforms

PC
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