Mycopunk verlaat op 20 oktober de early access
Co-op shooter Micopunk van Pigeons at Play en Devolver Digital verschijnt na een flink aantal zeer positieve beoordelingen eindelijk als 1.0-release. Na meer dan een jaar in early access te hebben gezeten, verschijnt Micopunk op 20 oktober namelijk als volledige release voor PlayStation 5 en pc.
Mycopunk dumpt squads van maximaal vier spelers op planeten boordevol door schimmel gecontroleerde robots. Het is aan jou en je partyleden om deze robots overhoop te schieten, loot te verzamelen en natuurlijk ongeschonden uit de strijd te komen. Mycopunk kent lovende kritieken op Steam. Zo heeft de game met meer dan 4.000 reviews het label ‘Zeer positief’ weten te bemachtigen.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…