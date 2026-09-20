Mycopunk verlaat op 20 oktober de early access

Co-op shooter Micopunk van Pigeons at Play en Devolver Digital verschijnt na een flink aantal zeer positieve beoordelingen eindelijk als 1.0-release. Na meer dan een jaar in early access te hebben gezeten, verschijnt Micopunk op 20 oktober namelijk als volledige release voor PlayStation 5 en pc.

Mycopunk dumpt squads van maximaal vier spelers op planeten boordevol door schimmel gecontroleerde robots. Het is aan jou en je partyleden om deze robots overhoop te schieten, loot te verzamelen en natuurlijk ongeschonden uit de strijd te komen. Mycopunk kent lovende kritieken op Steam. Zo heeft de game met meer dan 4.000 reviews het label ‘Zeer positief’ weten te bemachtigen.