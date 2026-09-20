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Tokyo Game Show 2026

Neon Abyss 2 voorzien van een releasedatum

Door Rudy Wijnberg
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Heb jij het dit gamingseizoen nog niet druk genoeg? Mooi, want er komt nog een game bij op het lijstje van games die je ooit nog moet spelen. Neon Abyss 2 verschijnt op 8 oktober 2026!

Bekijk nu de eclectische trailer van Neon Abyss 2. Hierin worden we geïntroduceerd aan de stilistische visuals, pittige eindbazen, vreemde wezens en natuurlijk de releasedatum. Op 8 oktober kunnen we de billetjes bij elkaar knijpen om ons door menig level te clutchen. Op die dag verschijnt Neon Abyss 2 namelijk voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

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Bron: PC Gaming Show
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2653 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Neon Abyss 2
Neon Abyss 2

Ontwikkelaar

Veewo Games

Uitgever

Kepler Interactive

Release

17 juli 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Krulletje
Krulletje
lvl6 Combo Juggler
3 uur geleden

Ik heb deel 1 solo gespeeld. De focus in de trailers ligt nu heel erg op co-op. Hopelijk is het nog steeds leuk om in je eentje te spelen.

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Avatar JustB
JustB
lvl5 Thread Hunter
4 uur geleden

Deel 1 nooit gespeeld maar dit ziet er best vet en verslavend uit! 😀

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