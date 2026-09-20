Neon Abyss 2 voorzien van een releasedatum

Heb jij het dit gamingseizoen nog niet druk genoeg? Mooi, want er komt nog een game bij op het lijstje van games die je ooit nog moet spelen. Neon Abyss 2 verschijnt op 8 oktober 2026!

Bekijk nu de eclectische trailer van Neon Abyss 2. Hierin worden we geïntroduceerd aan de stilistische visuals, pittige eindbazen, vreemde wezens en natuurlijk de releasedatum. Op 8 oktober kunnen we de billetjes bij elkaar knijpen om ons door menig level te clutchen. Op die dag verschijnt Neon Abyss 2 namelijk voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.