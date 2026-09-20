Neon Abyss 2 voorzien van een releasedatum
Heb jij het dit gamingseizoen nog niet druk genoeg? Mooi, want er komt nog een game bij op het lijstje van games die je ooit nog moet spelen. Neon Abyss 2 verschijnt op 8 oktober 2026!
Bekijk nu de eclectische trailer van Neon Abyss 2. Hierin worden we geïntroduceerd aan de stilistische visuals, pittige eindbazen, vreemde wezens en natuurlijk de releasedatum. Op 8 oktober kunnen we de billetjes bij elkaar knijpen om ons door menig level te clutchen. Op die dag verschijnt Neon Abyss 2 namelijk voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Ik heb deel 1 solo gespeeld. De focus in de trailers ligt nu heel erg op co-op. Hopelijk is het nog steeds leuk om in je eentje te spelen.
Deel 1 nooit gespeeld maar dit ziet er best vet en verslavend uit! 😀