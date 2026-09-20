Nieuwe trailer toont de features in Stronghold 4

De PC Gaming Show tijdens de Tokyo Game Show biedt grote en minder grote titels een podium om zich te laten zien. Zo kreeg ook Stronghold 4 zendtijd toebedeeld en dat werd gebruikt om de features van de aankomende real time strategy-game te tonen.

Later dit jaar kun je het gevecht aangaan in Stronghold 4, een real time strategy-game van Firefly Studios. Door het opbouwen van een zo groot en sterk mogelijk leger moet je je tegenstanders te slim af zijn en moet je de grootste heerser van de game worden. Dat kan zowel in de campaign die maar liefst 22 missies behelst, maar ook op competitieve wijze door bijvoorbeeld de strijd aan te gaan in een Skrimish met zeven spelers. Met maar liefst veertien slagvelden en acht vijandige heersers wordt het allemaal geen gemakkelijke opgave. Je kunt Stronghold 4 vanaf nu ook toevoegen aan je wishlist op Steam.

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Firefly Studios brengt Stronghold 4 nog dit jaar uit voor pc, maar een exacte releasedatum ontbreekt nog.