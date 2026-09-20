Waarom Japanse gamestudio’s minder ontslaan dan westerse

Waar bij menig studio ontslagronde na ontslagronde plaatsvindt, horen we dit nieuws eigenlijk vrij weinig uit Japan komen. En dat klopt, want zo'n 96% van de totale ontslagen binnen de game-industrie in 2026 is te wijten aan westerse ontwikkelaars en uitgevers. Zo blijkt uit statistieken afkomstig van de ASGC Games Industry Layoffs Tracker.

ASGC houdt al sinds 2022 de ontslagen binnen de gamingindustrie nauwkeurig bij. Zo weet de site bijvoorbeeld te melden dat er tot vandaag 13.800 ontslagen zijn geweest in de gamingindustrie. 96% van de ontslagrondes is afkomstig uit Noord-Amerika en Europa, waarbij 66% te wijten is aan de Verenigde Staten. Deze 66% staat echter gelijk aan 79% van het totale aantal getroffen werknemers, waarbij Xbox een flinke duit in het zakje heeft gedaan na de ontslagronde in juli 2026.

Afijn, er heerst een groot contrast tussen de ontslagen bij westerse en Aziatische ontwikkelaars. Amir Satvat, eigenaar van het platform, denkt echter te weten waarom dat is. Tenminste, zo verklaart hij in een interview met Edge Magazine:

“My understanding is that, generally, Japanese teams tend to be much smaller and leaner. They didn't get swept up in the live-service trend, or into these mega-blockbusters with 500-person teams. [en wellicht nog belangrijker] The executive salaries. They still make great money, but it's two or three million dollars, not 30 million.”

Met dat laatste doelt Satvat op uitgevers zoals Take-Two, die via unieke constructies miljoenenbonussen uitkeren aan de topmannen binnen het bedrijf. Daarbij zou het naar verluidt om uitkeringen van tientallen miljoenen dollars aan zowel Take-Two-CEO Strauss Zelnick als Take-Two-president Karl Slatoff gaan. Daarbij zijn dus ook de teams een stuk compacter van aard en wordt er volgens Satvat minder aan trend chasing gedaan.

Wat denken jullie? Heeft Satvat gelijk? Laat het weten in de comments!