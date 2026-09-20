Waarom Japanse gamestudio’s minder ontslaan dan westerse
Waar bij menig studio ontslagronde na ontslagronde plaatsvindt, horen we dit nieuws eigenlijk vrij weinig uit Japan komen. En dat klopt, want zo'n 96% van de totale ontslagen binnen de game-industrie in 2026 is te wijten aan westerse ontwikkelaars en uitgevers. Zo blijkt uit statistieken afkomstig van de ASGC Games Industry Layoffs Tracker.
ASGC houdt al sinds 2022 de ontslagen binnen de gamingindustrie nauwkeurig bij. Zo weet de site bijvoorbeeld te melden dat er tot vandaag 13.800 ontslagen zijn geweest in de gamingindustrie. 96% van de ontslagrondes is afkomstig uit Noord-Amerika en Europa, waarbij 66% te wijten is aan de Verenigde Staten. Deze 66% staat echter gelijk aan 79% van het totale aantal getroffen werknemers, waarbij Xbox een flinke duit in het zakje heeft gedaan na de ontslagronde in juli 2026.
Afijn, er heerst een groot contrast tussen de ontslagen bij westerse en Aziatische ontwikkelaars. Amir Satvat, eigenaar van het platform, denkt echter te weten waarom dat is. Tenminste, zo verklaart hij in een interview met Edge Magazine:
“My understanding is that, generally, Japanese teams tend to be much smaller and leaner. They didn't get swept up in the live-service trend, or into these mega-blockbusters with 500-person teams. [en wellicht nog belangrijker] The executive salaries. They still make great money, but it's two or three million dollars, not 30 million.”
Met dat laatste doelt Satvat op uitgevers zoals Take-Two, die via unieke constructies miljoenenbonussen uitkeren aan de topmannen binnen het bedrijf. Daarbij zou het naar verluidt om uitkeringen van tientallen miljoenen dollars aan zowel Take-Two-CEO Strauss Zelnick als Take-Two-president Karl Slatoff gaan. Daarbij zijn dus ook de teams een stuk compacter van aard en wordt er volgens Satvat minder aan trend chasing gedaan.
Wat denken jullie? Heeft Satvat gelijk? Laat het weten in de comments!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Game review0
Lily's World XD review - Tieners op het Dark Web
Wat is er met Lily gebeurd al die jaren geleden? In haar laptop zitten veel geheimen verborgen: aan jou om ze te vinden in deze unieke horrorgame.0 reacties
-
Downloadnieuws
Speel de demo van Castlevania: Belmont's Curse vanaf 1 oktober 2026
Interesse in Castlevania: Belmont's Curse? Dan heeft Konami goed nieuws voor je, want er wordt een demo vrijgegeven van de aankomende actie-platformer.8 reacties
-
Leak
Leak: Grand Theft Auto-broncode gelekt, geschrapte dlc gespot
Uit 192 GB aan gelekte GTA-broncode komen geschrapte missies, een Liberty City-DLC, Trevor-content en een vroege schets van de GTA 6-map naar voren.6 reacties
-
Verlanglijst
Verlanglijst: 20/09/'26 met Neighborhoods, Cozy Game Restoration en A Short Quest
Nolstalgie staat in deze Verlanglijst centraal, want we behandelen een klassieke RPG, een citybuilder en het schoonmaken van oude game cartridges.1 reactie
Dit is iets wat al 10 jaar als 'reviewbommen' en 'Trollen' wordt genoemd en waar niet alleen de gamewereld onder lijd.. Disney heeft starwars en marvel gesloopt. Netflix zwicht onder activisme en studios vluchten uit hollywood..
Zeg het maar, wat is het dingetje wat Dustborn, Highguard, Suicide Squad, Concord, de nieuwe Wolverine, Mixtape, Avowed, Spiderman 2 e.d. allemaal gemeen hebben?
JUIST Master Exploder.. ideologische activistisch HR. De echte skills worden ontslagen en alles met neonhaar en neusring wordt aangenomen.
Ze kunnen nog net met unreal5 werken omdat AI ondersteuning 70% van hun code schrijft. Geen talent. Geen skills.
Het zijn theaterbaby's die het in hollywood niet redden dus dan maar kijken of ze er via games inkomen.
De aankomende God of War laat dat goed zien. Bekende acteurs inhuren eigenlijk voor niks. Je laat ze wat motioncapture dingen doen voor iets wat een pratende blok gelei moet zijn.
"Ah het was niet nodig maar we hadden het ontzettend leuk"
Dan gaan ze genres kapen die een klantdoelgroep heeft van 90% man. SciFi, superhelden enzovoort... jongens, en vaders met zonen. Dat zijn je klanten. Ja er zijn wat vrouwen die het spelen of kijken, maar 90% is gewoon man.
Vervolgens zeggen ze: We willen een breder publiek, en voor je het weet komt er een Ironheart en the Acolyte uit.
Weet je wat? We gaan een Halo maken en dan mensen aannemen die een hekel aan wapens hebben.
Of gewoon een hekel aan gamers hebben.
Letterlijk alles moet het lgbt boodschap inzitten. Geen vrouw mag schoonheid hebben. Een lelijke kale lesbi wordt 1 op 1 digitaal gemaakt. Mannen geen probleem.
Maar owee als een vrouw een zichtbare cupmaat heeft of een mooi gezicht. Dan wordt het ineens moeilijk.
Als ik een wolverine opstart en wil ff rauw lui aan stukken hakken, dan kan een mystique met een onderkaak waar je ijzer mee kan vlechten, die gaat zeiken over haar vrouw IN ELKE SCENE het spelplezier bederven.
Of na elke baas verslaan een filmpje zien hoe je toch gered moet worden door een vrouw. Of een kwartier lang in een danszaal dansen.
Of een aartsvijand die je normaal gesproken dood wil hebben is nou helemaal hot voor je is "Thats my Wolverine"
Of als een dove gekleurde vrouw graffiti spuiten,
Of een spel stilzetten door een scene te starten met I'M NONBINARY.
De manier van schrijven is vrouwelijk. Dat zie je overal. De trailer van gta6 bv: "Weet je al wat je draagt schat?"
Geen vent die dat schrijft.
Mystique en haar vrouw ff een ruzie waar trouwringen gegooid worden, hmm ja das echt wat ik zoek in een superhero spel.
WE DOEN EEN BARF!! Kennen we die nog???
Er is een basis dat degene die normaal een mannelijke held is, door iedereen om hem heen afgezeikt wordt. Girlboss power wordt doorgedrukt.
Beetje als james gunns superman film.
Daarnaast heb je de journalisten die deze spellen gaslighten tot de hemel, en denken de devs dat ze niks fout en klachten en kritiek worden omschreven als giftige dreigementen en beledigingen.
Terwijl spellen als Stellar Blade en First descendant, Wukong worden aangevallen door dezelfde journalisten, omdat ze niet divers genoeg zijn.
Daarnaast heb je consultants als Sweet Baby Inc waardoor schrijvers zijn gaan geloven dat ze nog meer schrijvers nodig hebben. En die gaan vertellen dat je in een fictieve wereld met supermutants goed op culture verschillen moet letten.
De kosten schieten de pan uit, meer dan 50% van jouw personeel heeft niks te maken met een spel maken. Jouw devs zijn talentloos.. dus we gaan uitbesteden. De mercenarys erbijhalen voor premium bedragen.
Dit heeft gamers heel cynisch en skeptisch gemaakt en hun geld in de zak gehouden..
De spellen zijn zooo slecht geworden.
De pest is mensen die 25 of jonger zijn hebben de gouden tijd niet bewust meegemaakt en weten niet hoe goed de spellen waren (zoek op youtube naar Oblivion vs Avowed)
Wie weet 11-11-11 nog. Release van Skyrim??
Westerse AAA Studios en journalisten zijn al een hele poos bezig met een zelfvernietigende dans. Tijd voor de finale.
Sowieso is er in Japan meer respect. Dat gaat naar de baas toe maar ook van de baas naar jou. Heb je waarde voor het bedrijf dat is jou laten gaan een misser die de eerste 4 jaar niet opgevangen wordt en je zelfs een extra persoon nodig hebt om die te helpen jou werk te leren aan een nieuwe. Dus het is zelfs extra inefficiënt.
Dus ik geloof meteen dat teams compacter en effectiever zijn.
Minder managers. En men is daar meer bang op falen.
Falen is al een grote angst onder iedereen in Japan.
Zelfs de CEO. Want als zijn bedrijf faalt is dat de grootste schande dat je publiekelijk je moet verontschuldigen.
Dus ook de CEO will niet falen. En tienduizenden mensen onstlaan is geen bewijs ben geweldig werk.
Dan mogen aandeelhouders er blij mee zijn maar Japanners zelf zien het wel als falen.
En dan mogen ze van geluk spreken dat Seppuku al 40 jaar niet meer gedaan wordt. En niet meer maatschappij als normaal is gezien.
Anders zou zelfdoding nog een optie zijn ook voor elke CEO of wie dan ook.
Japan draait in alle lagen op effectief. Dat heeft ook zijn keerzijde. Druk is enorm hoog om te presteren.
Dus voor ontwikkelaars is het van belang de teams klein te houden en effectief. Dan is de noodzaak voor ontslaan weg omdat als je 1 schakel uit een klok weghaalt en dan het hele bedrijf op tilt jaagt.
Wat ik had begrepen is de Japanse werkcultuur heel anders. Bedrijven worden er als families zien, waar je heel moeilijk binnenkomt, maar ook niet zo gemakkelijk ontslagen worden. Niet dat dat laatste altijd even prettig is: soms laten ze een werknemer die ze kwijt willen uit Japanse beleefdheid gewoon hele dagen letterlijk (!) niets doen in een leeg kantoor, in de hoop dat hij van ellende uit zichzelf vertrekt.
Loyaliteit is er daardoor van groot belang. Je maakt er net zulke lange dagen als je collega's, je neemt deel aan alle bedrijfsactiviteiten, kent het bedrijfslied uit je hoofd en gaat pas naar huis als de baas dat doet. Ook als hij pas om middernacht stopt. Veel werknemers worden direct vanuit de universiteit aangenomen en werken er tot aan hun dood. Die nog weleens extra vroeg wil komen; ze hebben er een speciaal woord voor je doodwerken (karōshi)...
Gezien de zeer hoge prestatiedruk, waarbij ontslag echt een schande is, de slopend lange werkdagen en het hoge aantal suïcides in Japan, denk ik dat we voorzichtig moeten zijn met het romantiseren van de Japanse werkcultuur.
Omdat ze, vooral tijdens Covid19 periode, niet allemaal bullshit jobs hebben gemaakt à la Ubisoft met al het extra geld wat toen binnen kwam.
Allerlei HR en talentloze junior functies die nu allemaal ontslagen worden... Tja is helaas de werkelijkheid (begrijp me niet verkeerd, ik gun iedereen een baan maar centen moeten ergens vandaan komen hè)
In Japan lijkt er dan zowel vanuit de werknemer als de werkgever meer loyaliteit te zijn. Werknemers werken daar vaak tientallen jaren, zo niet hun hele leven, bij hetzelfde bedrijf. Dat kan alleen als de werkgever ook de stabiliteit biedt voor de werknemers. En dus niet iedere X jaar het personeelsbestand halveert of al het werk uitbesteedt aan outsourcestudios, zoals in het westen veel gebeurt.
Dat zie je vaak als het grote geld weg wordt “gekaapt” door een paar personen of 1 persoon. Er wordt vaak vergeten dat je een game met het hele team maakt. Helaas leven we in een wereld waarin mensen grootheidswaanzin of hebberig worden ten koste van anderen.
Ik snap dat er hiërarchie is en dat je bij elke laag meer moet verdienen maar het kan ook doorslaan.
Ander voorbeeld wat helemaal niets met gamen te maken heeft:
Zat er al jaren aan te komen dat het elektriciteit netwerk vergroot zou moeten worden omdat het net anders vast zou lopen. Wat we nu dus ook zien. Nieuwe bedrijven kunnen niet starten omdat ze niet aangesloten kunnen worden. Nieuwbouw woningen die niet van stroom voorzien kunnen worden.
Wat hebben de energiebedrijven gedaan: aandeelhouders dik uitkeren en dikke winsten voor de bedrijven hanteren de afgelopen decennia ipv het netwerk vergroten waar ze eigenlijk zelf verantwoordelijk voor zijn.
Wie kunnen nu gaan betalen voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet. Ja juist, wij de consument. Toch mooi dat wij die bonussen en dikke winsten hebben mogen betalen van die bobo’s en nu ook weer voor het vergroten van het netwerk op mogen draaien.