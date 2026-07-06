XBOX schrapt 3200 banen, geen studio's gaan verloren
Er is eindelijk duidelijkheid ontstaat rondom de grote XBOX ontslagronde. 3200 banen worden geschrapt, maar geen enkele studio wordt definitief gesloten.
XBOX is op de kosten aan het drukken en dat betekent dat vijf studio's weg worden bezuinigd. Compulsion Games en Double Fine Productions worden wederom het bezit van het originele management. In andere woorden: zij gaan onafhankelijk verder. Ze behouden hun eigen IP's en back-catalogus, terwijl ze ook allebei overbruggingsfinanciering ontvangen vanuit de groene gamegigant.
Ninja Theory en Undead Labs worden daarnaast ook afgestoten, maar zij gaan niet op eigen houtje verder. Zij dienen binnenkort een nieuwe uitgever/eigenaar, maar het is nog niet bekend wie deze partijen zijn. Microsoft is namelijk de laatste puntjes op de i aan het zetten. Wel blijft de ontwikkeling voor Senua en State of Decay 3 op volle toeren draaien. XBOX helpt mee om deze titels over de streep te trekken. Hetzelfde lot wacht op Arkane Studios (Blade), al zijn ze nog druk in de onderhandelfase, dus er kan niet met zekerheid gezegd worden wat hen te wachten staat in de nabije toekomst.
In totaal verdwijnen er dus 3200 banen bij de XBOX-divisie; wat ongeveer twintig procent van het huidige personeelsbestand bevat. 1,600 werknemers krijgen vandaag te horen dat hun arbeid niet meer nodig is en de rest van de bezuinigingen vinden later dit jaar plaats. Binnen Microsoft in het algemeen vallen er 4800 ontslagen. Alle studio's binnen het XBOX-portfolio worden geraakt, maar niet elke ontwikkelaar krijgt het even zwaar te verduren. Microsoft heeft echter niet gezegd in welke ontwikkelaars harder wordt gesneden. Wel is er bekendgemaakt dat het XBOX-platform team (xCloud, Game Pass, hardware, etc) te maken krijgt met grote ontslagrondes.
Hiermee komt er (hopelijk) een definitief einde aan de soap binnen XBOX Game Studios. De afgelopen weken stonden bol met berichten over Compulsion Games, Ninja Theory en Double Fine Productions, maar ook Undead Labs, Arkane Studios en Obsidian Entertainment kwamen in de geruchten voor.
We blijven de ontwikkelingen in de gaten houden. We wensen alle getroffen medewerkers veel sterkte toe. Mochten er updates later verschijnen, lees je ze hier of in een apart bericht.
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Dat zijn een hoop familietjes die in de kutzooi komen te zitten…
Maar goed, we moeten natuurlijk niet vergeten dat anders die arme aandeelhoudertjes die er niks voor hebben gedaan, het met minder winst moeten doen. Was vorig jaar slechts 101,8 miljard dollar. Dus terecht dat die 3200 families moeten bloeden hiervoor….
Fijn nieuws voor de studio's. Krimpt het portfolio van xbox toch wel wat in. Heel benieuwd naar detoekomstige strategie. Kan me niet voorstellen dat het haalbaar is dat xbox weer terug gaat naar console exclusives.
Die Sharma lijk het wel te snappen met deze broodnodige reset. Die voorgenomen 100 dagen neemt ze bloedserieus met geen halve maatregelen.
Gewoon een bizarre wildgroei aan studio’s en management-lagen. Echt slecht beleid gevoerd en ‘fijn’ naar omstandigheden dat dit meer in balans/gezond gemaakt wordt.
Las in de memo dat op sommige takken het werk/besluitvorming door ‘fuckin’ 14 layers gaat. Koekoek! Nu een nieuwe norm dat dit er max 5 mogen zijn. Scheelt nogal in slagkracht en (personeels)kosten.
Gezonde ontwikkeling die het bestaansrecht van XBOX vergroot. Wel bizar veel kommer en kwel de laatste tijd en er lijken maar weinig plekken in de game-industrie te zijn met enige baanzekerheid.
Die mensen zullen waarschijnlijk vervangen worden door brave, gehoorzame AI. Wat sneu
Hopelijk gaan deze studio's zonder invloed van Microsoft het beter doen.
Wel zuur nieuws voor 3200 mensen. Ik wil op het moment echt niet in de gaming industrie werken. Ik hou het wel bij het onderwijs.
Het is goed dat er geen studio's sluiten. Helaas zijn er weer 3200 medewerkers die hun baan kwijt zijn. Een spijtige zaak.
Mensen die hun baan verliezen vanwege bezuinigingen is altijd vervelend, maar dat gebeurt helaas nou eenmaal binnen heel veel branches/sectoren. Gelukkig kunnen een aantal studio's op eigen benen verder en hopelijk kan de rest zich ergens anders aansluiten,
Goed nieuws dat er geen studios worden gesloten. Maar wel klote voor al die hardwerkende mensen die hun baan nu verliezen.
Maar hopelijk vind Arkane ook een nieuwe eigenaar zodat Blade nog uit kan komen