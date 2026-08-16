Vandaag is Fortnite Chapter 7 Season 4: Override officieel onthuld. Het nieuwe seizoen gaat op 20 augustus 2026 van start en zit boordevol verwijzingen naar old-school games! Zo waden we ons door Green Hill Zone, knallen we vijanden overhoop met de Mega Buster, ontwijken we Tetris blokken en zien we verwijzingen naar Virtua Fighter.

In slechts anderhalve minuut zien we tientallen verwijzingen naar oudere games. De meest opvallende is het gebied op de map dat is toegewijd aan Sonic the Hedgehog's Green Hill Zone. Het einddoel is echter om Geno te verslaan, maar is het allemaal echt, of is het allemaal slechts een droom? Dat is aan ons, Mega Man, Robotnik, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Persona 5's Joker en vele anderen om te ontdekken.

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Logischerwijs verloopt de switch naar het nieuwe seizoen automatisch en is deze volledig gratis. Fortnite Chapter 7 Season 4: Override gaat op 20 augustus van start.