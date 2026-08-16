Fortnite Chapter 7 Season 4: Override barst los met diverse old-school games
Vandaag is Fortnite Chapter 7 Season 4: Override officieel onthuld. Het nieuwe seizoen gaat op 20 augustus 2026 van start en zit boordevol verwijzingen naar old-school games! Zo waden we ons door Green Hill Zone, knallen we vijanden overhoop met de Mega Buster, ontwijken we Tetris blokken en zien we verwijzingen naar Virtua Fighter.
In slechts anderhalve minuut zien we tientallen verwijzingen naar oudere games. De meest opvallende is het gebied op de map dat is toegewijd aan Sonic the Hedgehog's Green Hill Zone. Het einddoel is echter om Geno te verslaan, maar is het allemaal echt, of is het allemaal slechts een droom? Dat is aan ons, Mega Man, Robotnik, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Persona 5's Joker en vele anderen om te ontdekken.
Logischerwijs verloopt de switch naar het nieuwe seizoen automatisch en is deze volledig gratis. Fortnite Chapter 7 Season 4: Override gaat op 20 augustus van start.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Bekijk hier op 16 augustus om 18:00 Nederlandse tijd de onthulling van Fortnite - Chapter 7 Season 4: Override. Wat hoop jij te zien het nieuwe seizoen?0 reacties
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