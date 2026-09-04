Epic Games-CEO waarschuwt voor grootste gamingcrash sinds Atari Shock
In een interview tussen Epic Games-CEO Tim Sweeney en Edge Magazine doet de CEO een aantal opvallende uitspraken. Zo claimt Sweeney dat we de grootste gamingcrash sinds de Atari Shock live aanschouwen. Maar er is een oplossing volgens de CEO. Als het aan hem ligt, moet het bouwen van meer fabrieken moeten resulteren in een gezonder ecosysteem.
Dat de gamingindustrie in zwaar weer verkeert, is een gegeven. Links en rechts vallen ontwikkelaars om en massaontslagen zijn haast dagelijks in het nieuws. In het interview met Edge Magazine claimt Sweeney dat we momenteel de grootste crash in de industrie ervaren en dat we eigenlijk hulpeloos toekijken. Iets wat in 1983 ook al gebeurde tijdens de ‘Atari Shock’, een recessie waarbij zo'n 97% daling voor gamegerelateerde producten intrad.
De huidige crisis waarin de gamingindustrie verkeert, is voornamelijk te wijten aan het grote tekort aan onderdelen. Prijzen rijzen de pan uit en als de gamingindustrie zich niet snel herpakt, loopt de gamingsector zoals we die kennen groot gevaar. In Sweeney's eigen woorden:
“It's an unexpected, severe disruption. There's an unprecedented wave of investment in building AI systems and data centres, based on the belief that they're going to have a really transformational role in the economy, and the scale of the economic opportunity there means they can outbid the entire entertainment industry for all the components.”
“So we're getting the short end of the stick, and the prices of RAM and storage are quadrupling, and not necessarily stopping there. We should expect there's just going to be a continual supply crisis for all gaming-relevant hardware for the next three years. The only solution, I think, is going to be building massive new factories to meet the world's capacity demands – and that will happen.”
Of Epic hierin het voortouw neemt, is momenteel onduidelijk. Overduidelijk is echter wel dat de huidige situatie rondom datacenters en het grote RAM-tekort de spuigaten uitloopt.
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En vergeet die live service games aub, daar zit niemand op te wachten.
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Voordeel is dat de consoles van deze generatie eigenlijk nog wel makkelijk 5 jaar mee kunnen gaan. In 5 jaar tijd kan er veel veranderen.
Wat betreft studio’s hebben we eigenlijk ook een overkill. Worden teveel games gemaakt dat je gewoon keuzes moet maken uit top games die je wilt spelen waar de meesten de tijd niet voor hebben.
Voor de industrie is het een probleem maar voor de gamers verwacht ik niet veel problemen of de prijzen moeten de komende jaren blijven stijgen dan wordt het wel een probleem.