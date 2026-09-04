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gamescom 2026

Epic Games-CEO waarschuwt voor grootste gamingcrash sinds Atari Shock

Door Rudy Wijnberg
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In een interview tussen Epic Games-CEO Tim Sweeney en Edge Magazine doet de CEO een aantal opvallende uitspraken. Zo claimt Sweeney dat we de grootste gamingcrash sinds de Atari Shock live aanschouwen. Maar er is een oplossing volgens de CEO. Als het aan hem ligt, moet het bouwen van meer fabrieken moeten resulteren in een gezonder ecosysteem.

Dat de gamingindustrie in zwaar weer verkeert, is een gegeven. Links en rechts vallen ontwikkelaars om en massaontslagen zijn haast dagelijks in het nieuws. In het interview met Edge Magazine claimt Sweeney dat we momenteel de grootste crash in de industrie ervaren en dat we eigenlijk hulpeloos toekijken. Iets wat in 1983 ook al gebeurde tijdens de ‘Atari Shock’, een recessie waarbij zo'n 97% daling voor gamegerelateerde producten intrad.

Epic Games Store 2025 Apple revenue share

De huidige crisis waarin de gamingindustrie verkeert, is voornamelijk te wijten aan het grote tekort aan onderdelen. Prijzen rijzen de pan uit en als de gamingindustrie zich niet snel herpakt, loopt de gamingsector zoals we die kennen groot gevaar. In Sweeney's eigen woorden:

“It's an unexpected, severe disruption. There's an unprecedented wave of investment in building AI systems and data centres, based on the belief that they're going to have a really transformational role in the economy, and the scale of the economic opportunity there means they can outbid the entire entertainment industry for all the components.”

“So we're getting the short end of the stick, and the prices of RAM and storage are quadrupling, and not necessarily stopping there. We should expect there's just going to be a continual supply crisis for all gaming-relevant hardware for the next three years. The only solution, I think, is going to be building massive new factories to meet the world's capacity demands – and that will happen.”

Of Epic hierin het voortouw neemt, is momenteel onduidelijk. Overduidelijk is echter wel dat de huidige situatie rondom datacenters en het grote RAM-tekort de spuigaten uitloopt.

Bron: Gamesindustry
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2512 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Fortnite

Ontwikkelaar

Epic Games

Uitgever

Epic Games

Release

25 juli 2017

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Mole28
Mole28
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden bewerkt

Misschien als Sony en Microsoft en andere publishers ons geven wat we willen ipv ons in het harnas jagen...

En vergeet die live service games aub, daar zit niemand op te wachten.

2
Avatar Kluut
Kluut
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden bewerkt

Elon Musk gaat de Terafab bouwen. Grootste gebouw en fabriek ter wereld met 9 miljoen vierkante meter. Voorbereiding is onlangs gestart.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl18 Mythic Member
2 uur geleden

Voordeel is dat de consoles van deze generatie eigenlijk nog wel makkelijk 5 jaar mee kunnen gaan. In 5 jaar tijd kan er veel veranderen.

Wat betreft studio’s hebben we eigenlijk ook een overkill. Worden teveel games gemaakt dat je gewoon keuzes moet maken uit top games die je wilt spelen waar de meesten de tijd niet voor hebben.

Voor de industrie is het een probleem maar voor de gamers verwacht ik niet veel problemen of de prijzen moeten de komende jaren blijven stijgen dan wordt het wel een probleem.

4
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