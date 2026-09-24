id Software-werknemer opent vuur op XBOX-management
In een interview met de nieuwswebsite Aftermath heeft een id Software-medewerker gesproken over het huidige XBOX-management. Deze persoon nam hierbij geen blad voor de mond en een positief verhaal is het in ieder geval niet.
De medewerker blijft anoniem, omdat de werknemers binnen de XBOX-studio's geen toestemming hadden gekregen om met de pers te praten. Er wordt gesproken over 'totale paniek' bij het management van de groene gamegigant, waarin 'onrealistische, agressieve interne doelstellingen, focus op onmiddellijke winst, laag moreel onder het personeel en incompetent management' bijdragen aan chaos achter de schermen. Volgens de medewerker weet niemand wat hen te wachten staat, zelfs maanden na de eerste ontslagronde.
XBOX heeft zelf nog niet gereageerd op de publicatie. Fans raken ook verdeeld over het verhaal. Terwijl de een met de vinger naar het XBOX-management wijst, zijn er andere spelers die ervan overtuigd zijn dat het eenmaal hoort bij de reorganisatie. Wat denk jij erover? Laat het ons vooral weten.
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Totale paniek bij het management zal wel meevallen beste vriend. Jij ervaart dat misschien zo, en bent boos door de gang van zaken. Dat kan en mag.
Een organisatie die steeds fouten in de organisatie en beleid maakt gaat niet ineens wel goed kunnen reorganiseren lijkt me.
Ik heb wat moeite om mij aan een platform te binden. En dan lees ik dit, en dan word de keuze toch weer iets duidelijker. Maar het blijft zonde… Xbox heeft voor mijn gevoel toch het beste systeem..
Het mag duidelijk zijn dat bij beide grote partijen (zowel PlayStation als Xbox) de vlag er niet helemaal lekker bij hangt.
Ergens hoop ik nog wel dat Gears E-day nog uit zal komen voor PlayStation. Maar dat is niks meer dan eigenbelang ;)
Klinkt als zeer terechte en eerlijke kritiek