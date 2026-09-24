id Software-werknemer opent vuur op XBOX-management

In een interview met de nieuwswebsite Aftermath heeft een id Software-medewerker gesproken over het huidige XBOX-management. Deze persoon nam hierbij geen blad voor de mond en een positief verhaal is het in ieder geval niet.

De medewerker blijft anoniem, omdat de werknemers binnen de XBOX-studio's geen toestemming hadden gekregen om met de pers te praten. Er wordt gesproken over 'totale paniek' bij het management van de groene gamegigant, waarin 'onrealistische, agressieve interne doelstellingen, focus op onmiddellijke winst, laag moreel onder het personeel en incompetent management' bijdragen aan chaos achter de schermen. Volgens de medewerker weet niemand wat hen te wachten staat, zelfs maanden na de eerste ontslagronde.

Things are still very chaotic. While there has been an attempt to communicate to the studios, it is still entirely in bullshit corporate speak. I still don't believe they have a clear vision for the future. The only concrete thing they have communicated is they want higher profits, and they want it now. Aggressive goals are being set that would have been unrealistic even before the layoffs. To say the workers within Xbox have a dim view of the future is putting it mildly. We keep thinking morale can't sink lower but the obvious incompetence of Xbox management somehow keeps driving it down worse. id Software medewerker

XBOX heeft zelf nog niet gereageerd op de publicatie. Fans raken ook verdeeld over het verhaal. Terwijl de een met de vinger naar het XBOX-management wijst, zijn er andere spelers die ervan overtuigd zijn dat het eenmaal hoort bij de reorganisatie. Wat denk jij erover? Laat het ons vooral weten.