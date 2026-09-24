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id Software-werknemer opent vuur op XBOX-management

Door Bram Noteboom
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In een interview met de nieuwswebsite Aftermath heeft een id Software-medewerker gesproken over het huidige XBOX-management. Deze persoon nam hierbij geen blad voor de mond en een positief verhaal is het in ieder geval niet.

De medewerker blijft anoniem, omdat de werknemers binnen de XBOX-studio's geen toestemming hadden gekregen om met de pers te praten. Er wordt gesproken over 'totale paniek' bij het management van de groene gamegigant, waarin 'onrealistische, agressieve interne doelstellingen, focus op onmiddellijke winst, laag moreel onder het personeel en incompetent management' bijdragen aan chaos achter de schermen. Volgens de medewerker weet niemand wat hen te wachten staat, zelfs maanden na de eerste ontslagronde.

Things are still very chaotic. While there has been an attempt to communicate to the studios, it is still entirely in bullshit corporate speak. I still don't believe they have a clear vision for the future. The only concrete thing they have communicated is they want higher profits, and they want it now. Aggressive goals are being set that would have been unrealistic even before the layoffs. To say the workers within Xbox have a dim view of the future is putting it mildly. We keep thinking morale can't sink lower but the obvious incompetence of Xbox management somehow keeps driving it down worse.
id Software medewerker

XBOX logo 2026

XBOX heeft zelf nog niet gereageerd op de publicatie. Fans raken ook verdeeld over het verhaal. Terwijl de een met de vinger naar het XBOX-management wijst, zijn er andere spelers die ervan overtuigd zijn dat het eenmaal hoort bij de reorganisatie. Wat denk jij erover? Laat het ons vooral weten.

Bron: Aftermath
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5555 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
53 minuten geleden

Totale paniek bij het management zal wel meevallen beste vriend. Jij ervaart dat misschien zo, en bent boos door de gang van zaken. Dat kan en mag.

1
Avatar Kluut
Kluut
lvl11 Commander
1 uur geleden

Een organisatie die steeds fouten in de organisatie en beleid maakt gaat niet ineens wel goed kunnen reorganiseren lijkt me.

0
Avatar Jerrandir
Jerrandir
lvl1 Press Start
1 uur geleden

Ik heb wat moeite om mij aan een platform te binden. En dan lees ik dit, en dan word de keuze toch weer iets duidelijker. Maar het blijft zonde… Xbox heeft voor mijn gevoel toch het beste systeem..

1
Avatar GWO
GWO
lvl4 Reply Goblin
1 uur geleden

Het mag duidelijk zijn dat bij beide grote partijen (zowel PlayStation als Xbox) de vlag er niet helemaal lekker bij hangt.

Ergens hoop ik nog wel dat Gears E-day nog uit zal komen voor PlayStation. Maar dat is niks meer dan eigenbelang ;)

0
Avatar Coola
Coola
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

Klinkt als zeer terechte en eerlijke kritiek

0
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