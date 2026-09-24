Bekijk hier de Ace Combat 8: Wings of Theve 'Opening Cinematic'

De release van Ace Combat 8: Wings of Theve laat niet lang meer op zich wachten. Om de laatste dagen iets dragelijker te maken, is hier de 'Opening Cinematic'!

Bandai Namco strooit met marketingmateriaal om van Ace Combat 8: Wings of Theve een ongekend succes te maken. Van gamescom-previews tot live-action YouTube-series: we worden overladen met toffe beelden van de aanstaande actiegame. Om je alvast een voorproefje te geven van de setting, de vele personages en de bombastische sfeer, heeft de game-uitgever een nieuwe trailer uitgegeven, waarin de 'Opening Cinematic' van Ace Combat 8 wordt vrijgegeven. Heb je een dik kwartier niks te doen? Dan kan je onderstaande beelden in alle rust bekijken en daarna beslissen of je vanaf moment één met dit bijzondere avontuur aan de haal gaat.

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Ace Combat 8: Wings of Theve is beschikbaar vanaf 2 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.