Aflevering 2 Ace Combat 8: Wings of Theve - Hour Zero nu live
Smaakte de eerste aflevering van Ace Combat 8: Wings of Theve - Hour Zero naar meer? Bekijk dan nu de tweede aflevering. Dit keer staat Josh Holloway niet centraal, maar bekijken we het verhaal vanuit het perspectief van een naamloze arts, gespeeld door Brandon Routh.
Wanneer je de Ace Combat-games speelt, denk je haast dat er niets boven de mooie blauwe luchten gaat. De dood en verderf die je zaait, hebben echter ook impact op de mensen die letterlijk met beide benen op de grond staan. Zo zien we in aflevering 2 van Ace Combat 8: Wings of Theve - Hour Zero, een vierdelige live-actionserie die als prequel voor de aankomende game dient. Dit keer zien we Brandon Routh, bekend van onder andere Superman Returns, in de rol van arts die dagelijks wordt geconfronteerd met de gruwelen van de oorlog.
Hour Zero heeft nog twee afleveringen te gaan. De derde verschijnt op 23 september 2026 en heeft waarschijnlijk Tamlyn Tomita, bekend van Cobra Kai, in de hoofdrol. De laatste aflevering verschijnt op 29 september. Ace Combat 8: Wings of Theve verschijnt op 2 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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