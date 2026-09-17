Pokémon TCG: 30th Celebration is uit, scalpers vieren feest
Op 16 september is Pokémon TCG: 30th Celebration verschenen. De set dient als viering van het dertigjarige bestaan van Pokémon. Helaas zet de trend zich ook in het dertigste levensjaar voort. De enigen die feestvieren, zijn The Pokémon Company en de scalpers.
Wat ooit begon als een hobby voor verzamelaars en fans van de franchise, is uitgegroeid tot een spelletje van volwassen mensen die er een centje aan willen verdienen. Scalpers bestaan al geruime tijd, maar de scalpers uit de TCG-scene zijn next level. Zo blijkt maar weer tijdens de release van de Pokémon TCG: 30th Celebration-set. Vrijwel alle boxes en packs zijn uitverkocht bij retailers. Op marktplaatsen zoals eBay zijn de producten echter volop verkrijgbaar. Natuurlijk wel voor wat meer geld. Zo tref je de Pokémon TCG: 30th Celebration Elite Trainer Box aan voor zo'n €140,00 exclusief verzendkosten, in plaats van de reguliere €99,99. Ook op social media gonst het van de teleurgestelde verzamelaars. Zo zien we in onderstaande post hoe lang de rijen in het Verenigd Koninkrijk konden zijn.
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Jezus stelletje losers hinderen voor kindere😭🤣🤣
Ik ben al jaren gestopt met pakjes kopen en openen. De kans dat er wat in zit is zo klein dat ik het geld niet waard vind. Ook zijn de pakjes zelf exceptioneel gestegen bij verkooppunten als Intertoys. En dan zeggen ze ja dat zijn ze waard. Terwijl toen de set uitkwam het pakje €6,- was en daarna gewoon met de nieuwe prijs is meegegaan toen de nieuwe set uitkwam.
Daarom koop ik alleen nog maar losse kaarten. Dit scheelt mij heel veel geld. Laatst 4 mooie full arts gekocht voor 20 euro. Daar kan je geen pakjes tegenaan kopen. Ook laatst de full art Ralts gekocht voor 35 euro. Als je dat ik pakjes zou willen hebben moet je geluk hebben dat je deze dus in 5 pakjes trekt. Anders verlies je al op de kaart. Daarnaast is mijn geluk niet zo hoog hiermee.
Ik heb ze inderdaad ook al te koop zien staan voor 180 euro, scalpers vieren zeker feest.