Pokémon TCG: 30th Celebration is uit, scalpers vieren feest

Op 16 september is Pokémon TCG: 30th Celebration verschenen. De set dient als viering van het dertigjarige bestaan van Pokémon. Helaas zet de trend zich ook in het dertigste levensjaar voort. De enigen die feestvieren, zijn The Pokémon Company en de scalpers.

Wat ooit begon als een hobby voor verzamelaars en fans van de franchise, is uitgegroeid tot een spelletje van volwassen mensen die er een centje aan willen verdienen. Scalpers bestaan al geruime tijd, maar de scalpers uit de TCG-scene zijn next level. Zo blijkt maar weer tijdens de release van de Pokémon TCG: 30th Celebration-set. Vrijwel alle boxes en packs zijn uitverkocht bij retailers. Op marktplaatsen zoals eBay zijn de producten echter volop verkrijgbaar. Natuurlijk wel voor wat meer geld. Zo tref je de Pokémon TCG: 30th Celebration Elite Trainer Box aan voor zo'n €140,00 exclusief verzendkosten, in plaats van de reguliere €99,99. Ook op social media gonst het van de teleurgestelde verzamelaars. Zo zien we in onderstaande post hoe lang de rijen in het Verenigd Koninkrijk konden zijn.

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