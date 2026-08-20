Gerucht: Pokémon TCG: 30th Celebration krijgt ultrazeldzame Mew

Op 16 september 2026 verschijnt Pokémon TCG: 30th Celebration Anniversary. De nieuwe set bevat logischerwijs nieuwe kaarten, maar het heeft er alle schijn van dat de packs voorzien zijn van een ultrazeldzame Mew-kaart. Het gerucht krijgt meer steun nu een Pokémon-contentcreator claimt uit betrouwbare bronnen te hebben vernomen dat de Mew RGB-kaart echt is en een hitratio van 1 op 20.000 kent.

Ja, je leest het goed. De kans dat je de Mew RGB-kaart trekt, zou 1 op 20.000 packs zijn. Mocht dat waar zijn, wat wij zeer onwaarschijnlijk achten gezien de hitrates van veel kaarten niet eens bekend zijn, dan zou deze kaart de meest zeldzame kaart zijn die je tot op heden uit een TCG-pack kunt krijgen. De Mew RGB-kaart kent een uniek, haast parelmoerachtig design. De RGB-stempel zou naar alle waarschijnlijkheid staan voor 'Red, Green, Blue', een throwback naar dertig jaar geleden, toen de eerste Pokémon-games verschenen.

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Pokémon TCG-contentcreator The Card Science claimt te hebben vernomen dat de kaart echt is en dus verschijnt in de Pokémon Trading Card Game: 30th Celebration Anniversary-packs. Leaks binnen de TCG-community zijn aan de orde van de dag. De fabrieken die de kaarten drukken, verkopen deze vaak al voor release illegaal door aan partijen die de kaarten distribueren. In dit geval gaat het dus om een medewerker bij de Millennium Print Group, dat gevestigd zit in Nederland en Noord Carolina, Amerika.

Hoeveel packs ga jij in huis halen? Heb je er aan twee genoeg, of scalp je alle Intertoys-winkels in de Randstad? Pokémon TCG: 30th Celebration Anniversary verschijnt op 16 september 2026 in de winkels.