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Pokémon TCG keert terug in McDonald's Happy Meal

Door Rudy Wijnberg
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McDonald's heeft via PokéBeach bekendgemaakt dat de Happy Meal x Pokémon TCG-samenwerking terugkeert in de Happy Meal-doosjes. Van 5 november tot en met 9 december is er dus weer een setje Pokémon-kaarten in de Happy Meal aan te treffen.

Pokémon TCG-fansite PokéBeach heeft aangekondigd dat de actie op 5 november 2026 terugkeert naar McDonald's. De fastfoodketen zet hiermee de traditie voort door vijftien verschillende kaarten in de kindermenu's te stoppen. Hoewel de datum vooralsnog enkel bevestigd is voor Amerika, is ook bekend dat de Pokémon TCG-kaarten naar andere landen overwaaien. Het is echter nog niet exact bekend welke landen dat gaan zijn. In de Pokémon-thema Happy Meal-doosjes zit een boosterpack met vier kaarten. Hiervan zijn er drie reguliere kaarten en één Confetti Holo Card. In totaal zijn er zes holo's te verzamelen. Daarnaast kunnen de ‘kinderen’ kiezen uit een Pokémon-speeltje of het Pokémon Essential Handbook. Hierbij is het speeltje volgens geruchten een card display.

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Wij hebben inmiddels navraag gedaan bij McDonald's of de actie ook naar Nederland komt. Bij antwoord werken wij dit bericht uiteraard bij. Is dit een reden om op 5 november naar McDonald's te rennen? Laat het weten in de comments!

Bron: PokéBeach
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 352 reviews 2683 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Pokémon TCG

Ontwikkelaar

The Pokémon Company International

Uitgever

The Pokémon Company

Release

-

Platforms

TCG
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Reacties
Avatar Paasei
Paasei
lvl6 Combo Juggler
4 uur geleden

Wordt dus weer een grote teringzooi en geruzie. Kan niet wachten om dat te zien van mensen boven de 30.

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