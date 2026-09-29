Pokémon TCG keert terug in McDonald's Happy Meal

McDonald's heeft via PokéBeach bekendgemaakt dat de Happy Meal x Pokémon TCG-samenwerking terugkeert in de Happy Meal-doosjes. Van 5 november tot en met 9 december is er dus weer een setje Pokémon-kaarten in de Happy Meal aan te treffen.

Pokémon TCG-fansite PokéBeach heeft aangekondigd dat de actie op 5 november 2026 terugkeert naar McDonald's. De fastfoodketen zet hiermee de traditie voort door vijftien verschillende kaarten in de kindermenu's te stoppen. Hoewel de datum vooralsnog enkel bevestigd is voor Amerika, is ook bekend dat de Pokémon TCG-kaarten naar andere landen overwaaien. Het is echter nog niet exact bekend welke landen dat gaan zijn. In de Pokémon-thema Happy Meal-doosjes zit een boosterpack met vier kaarten. Hiervan zijn er drie reguliere kaarten en één Confetti Holo Card. In totaal zijn er zes holo's te verzamelen. Daarnaast kunnen de ‘kinderen’ kiezen uit een Pokémon-speeltje of het Pokémon Essential Handbook. Hierbij is het speeltje volgens geruchten een card display.

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Wij hebben inmiddels navraag gedaan bij McDonald's of de actie ook naar Nederland komt. Bij antwoord werken wij dit bericht uiteraard bij. Is dit een reden om op 5 november naar McDonald's te rennen? Laat het weten in de comments!