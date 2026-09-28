Gerucht: Sony polst bij devs wat zij van de no-disc strategie vinden
Als er één partij is die de laatste tijd een bak stront over zich heen heeft gekregen, dan is het wel Sony. Sinds men heeft aangegeven te gaan stoppen met het uitgeven van fysieke media voor de PlayStation 5, wenst bijna iedereen de voormalig lieveling de meest verschrikkelijke aandoeningen toe. De Japanse grootmacht geeft daar vooralsnog weinig om en lijkt standvastig te blijven, al gaan er wel geruchten dat Sony toch eens is gaan rondvragen bij ontwikkelaars wat zij er nou eigenlijk van vinden.
Het gerucht is de wereld in geslingerd door Tom (je weet wel, die ene) van het YouTube-kanaal Moore's Law is Dead. Volgens Tom heeft Sony een opvallende enquête de deur uit gedaan. Allereerst valt 'ie op omdat het de meest uitgebreide enquête is die men in lange tijd heeft gezien. Maar de vraagstelling valt dus ook wel op. Zonder het beestje echt direct bij de naam te noemen, lijkt men via een hoop vragen wel te willen achterhalen wat de ontwikkelaars precies van het beoogde no-disc beleid vindt.
Hoewel dit suggereert dat Sony hiermee toch gehoor geeft aan de enorme backlash die het heeft gegenereerd, dient dit gerucht met een flinke zout te worden geconsumeerd. Er bestaat vooralsnog geen enkele vorm van bewijs dat Sony daadwerkelijk deze enquête heeft verstuurd en Sony zelf heeft ook nog niet op het gerucht gereageerd. Maar als het klopt, dan is er heel misschien nog een klein beetje hoop op een one-eighty vanuit Kamp Sony.
Wordt vervolgd...
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
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Ja PlayStation is behoorlijk slecht bezig. Hoe een bedrijf zulke verkeerde beslissingen heeft genomen in een paar jaar.
Ach ja, wat is de slogan ook alweer? For the money? Of for the players? Ze kunnen denk ik zelf niet te kiezen 😅
Als ze zonder disc voortgaan, waarschijnlijk samen met Xbox, dan ga ik mijn aandacht volledig op Nintendo zetten.
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