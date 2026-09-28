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Gerucht: Sony polst bij devs wat zij van de no-disc strategie vinden

Door Patrick Meurs
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Als er één partij is die de laatste tijd een bak stront over zich heen heeft gekregen, dan is het wel Sony. Sinds men heeft aangegeven te gaan stoppen met het uitgeven van fysieke media voor de PlayStation 5, wenst bijna iedereen de voormalig lieveling de meest verschrikkelijke aandoeningen toe. De Japanse grootmacht geeft daar vooralsnog weinig om en lijkt standvastig te blijven, al gaan er wel geruchten dat Sony toch eens is gaan rondvragen bij ontwikkelaars wat zij er nou eigenlijk van vinden.

Het gerucht is de wereld in geslingerd door Tom (je weet wel, die ene) van het YouTube-kanaal Moore's Law is Dead. Volgens Tom heeft Sony een opvallende enquête de deur uit gedaan. Allereerst valt 'ie op omdat het de meest uitgebreide enquête is die men in lange tijd heeft gezien. Maar de vraagstelling valt dus ook wel op. Zonder het beestje echt direct bij de naam te noemen, lijkt men via een hoop vragen wel te willen achterhalen wat de ontwikkelaars precies van het beoogde no-disc beleid vindt.

Ps5 disc

Hoewel dit suggereert dat Sony hiermee toch gehoor geeft aan de enorme backlash die het heeft gegenereerd, dient dit gerucht met een flinke zout te worden geconsumeerd. Er bestaat vooralsnog geen enkele vorm van bewijs dat Sony daadwerkelijk deze enquête heeft verstuurd en Sony zelf heeft ook nog niet op het gerucht gereageerd. Maar als het klopt, dan is er heel misschien nog een klein beetje hoop op een one-eighty vanuit Kamp Sony.

Wordt vervolgd...

Bron: Moore's Law is Dead
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 833 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

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Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
1 uur geleden

Ja PlayStation is behoorlijk slecht bezig. Hoe een bedrijf zulke verkeerde beslissingen heeft genomen in een paar jaar.

0
Avatar Bananenboer
Bananenboer
lvl6 Combo Juggler
1 uur geleden

Ach ja, wat is de slogan ook alweer? For the money? Of for the players? Ze kunnen denk ik zelf niet te kiezen 😅

1
Avatar Kluut
Kluut
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Hadden ze eerst moeten doen voordat ze wat roepen. Zijn toch je klanten die jouw console voor 98% bedienen.

0
Avatar Mark
Mark
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Voor mij hebben ze wel hun ware gezicht laten zien. Dit in combinatie met het live service debacle en de zeer matige first party output moeten ze heel erg hun best doen willen ze mijn vertrouwen terug krijgen.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl19 Endgamer
1 uur geleden

😂, eerst de hele boel cancelen en daarna gaan polsen.

2
Avatar Poembaksmoel
Poembaksmoel
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden

Als ze zonder disc voortgaan, waarschijnlijk samen met Xbox, dan ga ik mijn aandacht volledig op Nintendo zetten.

1
Avatar Nelsherk
Nelsherk
lvl9 NPC 2.0
2 uur geleden

Zou het dan toch?!? 🤯

0
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