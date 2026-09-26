Pre-order Middle-earth: Shadow Bundle met 50% korting op Switch 2

Middle-earth: Shadow of Mordor en Middle-earth: Shadow of War keren in de Middle-earth: Shadow Bundle terug op Nintendo Switch 2. De twee sublieme games zijn daarmee eindelijk verkrijgbaar op alle consoles van de huidige generatie. Mocht je ze nog niet hebben gespeeld, dan heeft Aspyr een leuke incentive voor je. Plaats je namelijk voor 30 september een pre-order, dan krijg je 50% korting op je aanschaf.

Op 30 september 2026 is de Nintendo Switch 2 twee games rijker. Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition en Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition verschijnen namelijk voor de hybride console. De games verschijnen los, maar zijn ook verkrijgbaar in de Middle-earth: Shadow Bundle. Het maakt Aspyr echter niet uit of je de games los of gebundeld aanschaft. Alle drie de producten zijn namelijk tot 30 september 2026 te pre-orderen met 50% korting. Hierdoor kost Shadow of Mordor €9,99, Shadow of War €24,99 en de complete bundel €34,99.

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Heb jij de games al gespeeld, of is dit toch het zetje dat je nodig had om ze eens uit te proberen? Laat het weten in de reacties!