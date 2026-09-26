Pre-order Middle-earth: Shadow Bundle met 50% korting op Switch 2
Middle-earth: Shadow of Mordor en Middle-earth: Shadow of War keren in de Middle-earth: Shadow Bundle terug op Nintendo Switch 2. De twee sublieme games zijn daarmee eindelijk verkrijgbaar op alle consoles van de huidige generatie. Mocht je ze nog niet hebben gespeeld, dan heeft Aspyr een leuke incentive voor je. Plaats je namelijk voor 30 september een pre-order, dan krijg je 50% korting op je aanschaf.
Op 30 september 2026 is de Nintendo Switch 2 twee games rijker. Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition en Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition verschijnen namelijk voor de hybride console. De games verschijnen los, maar zijn ook verkrijgbaar in de Middle-earth: Shadow Bundle. Het maakt Aspyr echter niet uit of je de games los of gebundeld aanschaft. Alle drie de producten zijn namelijk tot 30 september 2026 te pre-orderen met 50% korting. Hierdoor kost Shadow of Mordor €9,99, Shadow of War €24,99 en de complete bundel €34,99.
Heb jij de games al gespeeld, of is dit toch het zetje dat je nodig had om ze eens uit te proberen? Laat het weten in de reacties!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Trailer
Middle-earth: Shadow Bundle brengt beide games naar Switch 2
Zowel Middle-earth: Shadow of Mordor als Shadow of War worden onderdeel van de Middle-earth: Shadow Bundle. Hiermee maakt de reeks het debuut op de...8 reacties
-
Nieuws
Shadow of Mordor Nemesis-systeem voorlopig achter slot en grendel
Het bejubelde Nemesis-systeem uit Middle-earth: Shadow of Mordor en Shadow of War blijft voorlopig verloren in de eeuwige rechtelijke strijd om patenten.0 reacties
-
Livestream
Livestream: Huub gaat verder met de Shadow of Mordor-stream vanaf 20:00
Kom vanaf 20:00 kijken naar de Shadow of Mordor-stream vanaf 20:00.
-
Livestream
Livestream: Huub gaat verder met Shadow of Modor vanaf 20:00
Kom vanaf 20:00 kijken naar de Shadow of Mordor-stream van Huub!
Hele leuke games en het nemesis systeem is gewoon erg goed.
Ben wel bang dat beide games samen meer dan 100gb gaan wezen.
Excuus voor de dubbele post, ben even weggeweest🤣
Dit is ook weer leuk om te spelen. Tijd om ze maar weer eens te downloaden op ps5.