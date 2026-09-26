Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Pre-order Middle-earth: Shadow Bundle met 50% korting op Switch 2

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Middle-earth: Shadow of Mordor en Middle-earth: Shadow of War keren in de Middle-earth: Shadow Bundle terug op Nintendo Switch 2. De twee sublieme games zijn daarmee eindelijk verkrijgbaar op alle consoles van de huidige generatie. Mocht je ze nog niet hebben gespeeld, dan heeft Aspyr een leuke incentive voor je. Plaats je namelijk voor 30 september een pre-order, dan krijg je 50% korting op je aanschaf.

Op 30 september 2026 is de Nintendo Switch 2 twee games rijker. Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition en Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition verschijnen namelijk voor de hybride console. De games verschijnen los, maar zijn ook verkrijgbaar in de Middle-earth: Shadow Bundle. Het maakt Aspyr echter niet uit of je de games los of gebundeld aanschaft. Alle drie de producten zijn namelijk tot 30 september 2026 te pre-orderen met 50% korting. Hierdoor kost Shadow of Mordor €9,99, Shadow of War €24,99 en de complete bundel €34,99.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Heb jij de games al gespeeld, of is dit toch het zetje dat je nodig had om ze eens uit te proberen? Laat het weten in de reacties!

Bron: Aspyr
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 352 reviews 2670 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
40 minuten geleden bewerkt

Hele leuke games en het nemesis systeem is gewoon erg goed.

Ben wel bang dat beide games samen meer dan 100gb gaan wezen.

0
Avatar RudyWijnberg
RudyWijnberg
Gameliner
44 minuten geleden

Excuus voor de dubbele post, ben even weggeweest🤣

0
Avatar Dennis
Dennis
lvl7 Checkpoint Jeugd
51 minuten geleden

Dit is ook weer leuk om te spelen. Tijd om ze maar weer eens te downloaden op ps5.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord