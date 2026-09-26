Maak kennis met de hoofdrolspelers in Star Wars Galactic Racer
Kijk je uit naar Star Wars Galactic Racer? Check dan nu even de introductievideo's van een aantal hoofdrolspelers. Hierbij zien we natuurlijk de personages zelf in actie, maar ook hoe de acteurs zich in de soundbooth uitleven om hun rollen tot leven te brengen.
In de video's maken we kennis met showman Darius Pax, ingesproken door James Spooner (The Blood of Dawnwalker, Resonance: A Plague Tale Legacy, Crimson Desert), rivaal Kestar Bool, ingesproken door Kris Laudrum (Black Myth: Wukong, Dragon Quest I & II HD-2D Remake), en mechanic Hibi, ingesproken door Lucy Montgomery (Futurama, The Talos Principle 2, Forza Motorsport). Het drietal speelt een grote rol in het verhaal dat achter de nieuwste racer in het Star Wars-universum schuilgaat. De video's worden in rap tempo gepubliceerd, dus er komen vast nog wel een aantal bij.
Wie hoop jij als cameo in de game aan te treffen? Star Wars Galactic Racer verschijnt op 6 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Star Wars: Galactic Racer - PS5
Star Wars: Galactic Racer - Collector's Edition - PS5
Star Wars: Galactic Racer - Deluxe Edition - PS5
Star Wars: Galactic Racer - Xbox Series X
Star Wars: Galactic Racer - Deluxe Edition - Xbox Series X
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