Maak kennis met de hoofdrolspelers in Star Wars Galactic Racer

Kijk je uit naar Star Wars Galactic Racer? Check dan nu even de introductievideo's van een aantal hoofdrolspelers. Hierbij zien we natuurlijk de personages zelf in actie, maar ook hoe de acteurs zich in de soundbooth uitleven om hun rollen tot leven te brengen.

In de video's maken we kennis met showman Darius Pax, ingesproken door James Spooner (The Blood of Dawnwalker, Resonance: A Plague Tale Legacy, Crimson Desert), rivaal Kestar Bool, ingesproken door Kris Laudrum (Black Myth: Wukong, Dragon Quest I & II HD-2D Remake), en mechanic Hibi, ingesproken door Lucy Montgomery (Futurama, The Talos Principle 2, Forza Motorsport). Het drietal speelt een grote rol in het verhaal dat achter de nieuwste racer in het Star Wars-universum schuilgaat. De video's worden in rap tempo gepubliceerd, dus er komen vast nog wel een aantal bij.

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Wie hoop jij als cameo in de game aan te treffen? Star Wars Galactic Racer verschijnt op 6 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.