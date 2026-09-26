Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Maak kennis met de hoofdrolspelers in Star Wars Galactic Racer

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Kijk je uit naar Star Wars Galactic Racer? Check dan nu even de introductievideo's van een aantal hoofdrolspelers. Hierbij zien we natuurlijk de personages zelf in actie, maar ook hoe de acteurs zich in de soundbooth uitleven om hun rollen tot leven te brengen.

In de video's maken we kennis met showman Darius Pax, ingesproken door James Spooner (The Blood of Dawnwalker, Resonance: A Plague Tale Legacy, Crimson Desert), rivaal Kestar Bool, ingesproken door Kris Laudrum (Black Myth: Wukong, Dragon Quest I & II HD-2D Remake), en mechanic Hibi, ingesproken door Lucy Montgomery (Futurama, The Talos Principle 2, Forza Motorsport). Het drietal speelt een grote rol in het verhaal dat achter de nieuwste racer in het Star Wars-universum schuilgaat. De video's worden in rap tempo gepubliceerd, dus er komen vast nog wel een aantal bij.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.
Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.
Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Wie hoop jij als cameo in de game aan te treffen? Star Wars Galactic Racer verschijnt op 6 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Star Wars Galactic Racer
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 352 reviews 2671 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel

Deze game kopen

Deze webshoplinks zijn affiliate links.

bol.com

Star Wars: Galactic Racer - PS5

PS5 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 59,99 Naar bol.com
bol.com

Star Wars: Galactic Racer - Collector's Edition - PS5

PS5 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 159,99 Naar bol.com
bol.com

Star Wars: Galactic Racer - Deluxe Edition - PS5

PS5 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 79,99 Naar bol.com
bol.com

Star Wars: Galactic Racer - Xbox Series X

Xbox Series · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 59,99 Naar bol.com
bol.com

Star Wars: Galactic Racer - Deluxe Edition - Xbox Series X

Xbox Series · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 79,99 Naar bol.com
Coolblue NL

Star Wars: Galactic Racer PS5

PS5Pre-order

€ 60,00 Naar Coolblue NL
Packshot Star Wars: Galactic Racer
Star Wars: Galactic Racer

Ontwikkelaar

Fuse Games

Uitgever

Secret Mode

Release

6 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord