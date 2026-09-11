Duik in de wereld van Star Wars: Galactic Racer's Skim speeders
Fuse Games heeft een nieuwe aflevering van ‘Under the Hood with Hibi’ vrijgegeven. In de nieuwe gameplaytrailer duiken we in de wereld van Skim Speeders, een van de vier beschikbare voertuigtypes in de aankomende racegame.
Waar iedereen de Podracer kent, kennen maar weinig mensen de Skim Speeder. Dit gloednieuwe voertuig in het Star Wars-universum is niet zo behendig als de Speeder Bikes en ook zeker niet zo sterk als een Landspeeder, maar dient vooral als een hybride tussen de twee. In onze Star Wars: Galactic Racer-videopreview leg ik het al een beetje uit, maar dit voertuig is in staat om volledig op zijn kant te racen. Deze ‘Knife Edge’-manoeuvre stelt de coureur in staat om letterlijk door de bocht te snijden, maar natuurlijk komt dat niet zonder potentieel nadeel.
Star Wars: Galactic Racer verschijnt op 6 oktober voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Star Wars: Galactic Racer - PS5
Star Wars: Galactic Racer - Collector's Edition - PS5
Star Wars: Galactic Racer - Deluxe Edition - PS5
Star Wars: Galactic Racer - Xbox Series X
Star Wars: Galactic Racer - Deluxe Edition - Xbox Series X
Star Wars: Galactic Racer PS5
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