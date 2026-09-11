Duik in de wereld van Star Wars: Galactic Racer's Skim speeders

Fuse Games heeft een nieuwe aflevering van ‘Under the Hood with Hibi’ vrijgegeven. In de nieuwe gameplaytrailer duiken we in de wereld van Skim Speeders, een van de vier beschikbare voertuigtypes in de aankomende racegame.

Waar iedereen de Podracer kent, kennen maar weinig mensen de Skim Speeder. Dit gloednieuwe voertuig in het Star Wars-universum is niet zo behendig als de Speeder Bikes en ook zeker niet zo sterk als een Landspeeder, maar dient vooral als een hybride tussen de twee. In onze Star Wars: Galactic Racer-videopreview leg ik het al een beetje uit, maar dit voertuig is in staat om volledig op zijn kant te racen. Deze ‘Knife Edge’-manoeuvre stelt de coureur in staat om letterlijk door de bocht te snijden, maar natuurlijk komt dat niet zonder potentieel nadeel.

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Star Wars: Galactic Racer verschijnt op 6 oktober voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.