Dit zit in de Star Wars: Galactic Racer - Collector's Edition

Verzamelaars opgelet: Fuse Games heeft een video samengesteld waarin de ontwikkelaar de Star Wars: Galactic Racer - Collector's Edition unboxt. De speciale editie zit boordevol extra's, zoals een metalen model van de landspeeder, patches, een steelcase en meer!

Schrik niet, maar voor de Collector's Edition van Star Wars: Galactic Racer dien je flink af te tikken. De speciale editie kent namelijk een adviesprijs van €159,99. Daar krijg je echter wel wat voor terug. De Star Wars: Galactic Racer - Collector's Edition bevat namelijk een metalen landspeeder-model, pilootemblemen, een Kestar-banner, een bijna 80 pagina's tellend artbook, een custom slipcover en natuurlijk de steelcase van de game.

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Mocht je interesse hebben in deze editie, dan is de Star Wars: Galactic Racer - Collector's Edition op bol.com te bestellen. Star Wars: Galactic Racer verschijnt op 6 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.