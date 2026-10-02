Dit zit in de Star Wars: Galactic Racer - Collector's Edition
Verzamelaars opgelet: Fuse Games heeft een video samengesteld waarin de ontwikkelaar de Star Wars: Galactic Racer - Collector's Edition unboxt. De speciale editie zit boordevol extra's, zoals een metalen model van de landspeeder, patches, een steelcase en meer!
Schrik niet, maar voor de Collector's Edition van Star Wars: Galactic Racer dien je flink af te tikken. De speciale editie kent namelijk een adviesprijs van €159,99. Daar krijg je echter wel wat voor terug. De Star Wars: Galactic Racer - Collector's Edition bevat namelijk een metalen landspeeder-model, pilootemblemen, een Kestar-banner, een bijna 80 pagina's tellend artbook, een custom slipcover en natuurlijk de steelcase van de game.
Mocht je interesse hebben in deze editie, dan is de Star Wars: Galactic Racer - Collector's Edition op bol.com te bestellen. Star Wars: Galactic Racer verschijnt op 6 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Deze game kopen
Deze webshoplinks zijn affiliate links.
Star Wars: Galactic Racer - PS5
Star Wars: Galactic Racer - Collector's Edition - PS5
Star Wars: Galactic Racer - Deluxe Edition - PS5
Star Wars: Galactic Racer - Xbox Series X
Star Wars: Galactic Racer - Deluxe Edition - Xbox Series X
Star Wars: Galactic Racer PS5
-
Trailer
Dit zijn de podracers in Star Wars: Galactic Racer
De nieuwste Under the Hood-aflevering van Star Wars: Galactic Racer draait volledig om podracers en laat zien hoe deze iconische machines werken.3 reacties
-
Poll
Poll: Wat wordt de leukste game van oktober 2026?
Oktober 2026 zit vol grote releases. Welke game verdient volgens jou de meeste aandacht? Stem nu mee in de nieuwe Gameliner Poll en tip andere gamers!62 reacties
-
Trailer
Maak kennis met de hoofdrolspelers in Star Wars Galactic Racer
Maak kennis met Darius Pax, Kestar Bool en Hibi, drie sleutelfiguren in Star Wars Galactic Racer. Bekijk hoe de stemacteurs alles geven in de soundbooth.1 reactie
-
Releases
10 must-have games van oktober 2026 met Gears of War: E-Day
De kans dat jouw backlog van september 2026-games al is afgewerkt is nul procent, maar toch moeten we kijken naar de must-have games van oktober 2026.31 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.