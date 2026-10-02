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Dit zit in de Star Wars: Galactic Racer - Collector's Edition

Door Rudy Wijnberg
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Verzamelaars opgelet: Fuse Games heeft een video samengesteld waarin de ontwikkelaar de Star Wars: Galactic Racer - Collector's Edition unboxt. De speciale editie zit boordevol extra's, zoals een metalen model van de landspeeder, patches, een steelcase en meer!

Schrik niet, maar voor de Collector's Edition van Star Wars: Galactic Racer dien je flink af te tikken. De speciale editie kent namelijk een adviesprijs van €159,99. Daar krijg je echter wel wat voor terug. De Star Wars: Galactic Racer - Collector's Edition bevat namelijk een metalen landspeeder-model, pilootemblemen, een Kestar-banner, een bijna 80 pagina's tellend artbook, een custom slipcover en natuurlijk de steelcase van de game.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Mocht je interesse hebben in deze editie, dan is de Star Wars: Galactic Racer - Collector's Edition op bol.com te bestellen. Star Wars: Galactic Racer verschijnt op 6 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Fuse Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 352 reviews 2702 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Star Wars: Galactic Racer
Star Wars: Galactic Racer

Ontwikkelaar

Fuse Games

Uitgever

Secret Mode

Release

6 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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