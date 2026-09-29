Dit zijn de podracers in Star Wars: Galactic Racer

Gaan die speeders uit Star Wars: Galactic Racer maar langzaam naar jouw gevoel? Check dan even de podracers, want ja, er zitten ook podracers in Star Wars: Galactic Racer!

Star Wars: Galactic Racer verschijnt binnenkort en kent diverse voertuigen. Zoals je hebt kunnen lezen in onze Star Wars: Galactic Racer-preview kunnen we plaatsnemen in landspeeders, speederbikes, skim speeders en dus ook podracers. Deze machines zijn echter compleet anders dan de speeders, want de snelheid ligt behoorlijk hoog. Wil je je alvast inlezen? Check dan nu de nieuwste aflevering van Under the Hood with Hibi - Episode 4: Podracers!

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Star Wars: Galactic Racer verschijnt op 6 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.