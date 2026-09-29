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The Big Break Showcase 2026

Dit zijn de podracers in Star Wars: Galactic Racer

Door Rudy Wijnberg
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Gaan die speeders uit Star Wars: Galactic Racer maar langzaam naar jouw gevoel? Check dan even de podracers, want ja, er zitten ook podracers in Star Wars: Galactic Racer!

Star Wars: Galactic Racer verschijnt binnenkort en kent diverse voertuigen. Zoals je hebt kunnen lezen in onze Star Wars: Galactic Racer-preview kunnen we plaatsnemen in landspeeders, speederbikes, skim speeders en dus ook podracers. Deze machines zijn echter compleet anders dan de speeders, want de snelheid ligt behoorlijk hoog. Wil je je alvast inlezen? Check dan nu de nieuwste aflevering van Under the Hood with Hibi - Episode 4: Podracers!

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Star Wars: Galactic Racer verschijnt op 6 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Fuse Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 352 reviews 2685 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Star Wars: Galactic Racer
Star Wars: Galactic Racer

Ontwikkelaar

Fuse Games

Uitgever

Secret Mode

Release

6 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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