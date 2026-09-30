Murder Farming Sim Grave Seasons uitgesteld naar maart 2027
Grave Seasons, de farming sim vol moord en verraad, is helaas uitgesteld naar 9 maart 2027. Oorspronkelijk zou de game op 14 augustus verschijnen, maar al snel werd de releasedatum verschoven naar Q4 2026. Helaas gaat ontwikkelaar Perfect Garbage dat dus ook niet halen. Geen zorgen, we moeten in 2027 immers ook nog gamen.
Of het komt door de grote drukte dit najaar of door ontwikkelproblemen, is niet bekend. Helaas is onderhand wel duidelijk dat we onze hoop op Grave Seasons in 2026 ten grave kunnen dragen. Grave Seasons is een typische farming sim, maar kent een grote twist. Er is namelijk een seriemoordenaar losgeslagen in jouw kleine dorpje vol absurd knappe en gespierde mensen. Jij kunt die moorden voorkomen, maar tegelijkertijd moet je achterhalen wie überhaupt de dader is.
Middels bovenstaande trailer kondigt Blumhouse aan dat er een nieuwe datum in de grafsteen geëtst staat. Grave Seasons verschijnt nu namelijk op 9 maart 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Trailer
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Zin in een twist op het farming sim-genre? Check dan Grave Seasons, een dating/ farming sim meets who dunnit. Flirt met knappe NPC's en voorkom een moord.0 reacties
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Trailer
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