Vier Halloween met gratis Pokémon Pokopia-update

Op 17 oktober 2026 kunnen we weer massaal naar Pokémon Pokopia afreizen. De game is op dat moment namelijk voorzien van een gratis update die volledig in het teken van Halloween staat!

In het Pokémon Pokopia Halloween-event dienen we eerst contact te leggen met Pumpkaboo. Op zich niet moeilijk, want de Pokémon is te vinden vlak voor een volledig versierd Pokémon Center. Pumpkaboo komt echter niet met lege handen. De Pokémon heeft namelijk allerlei items op zak die jij kunt bemachtigen. Dat doe je in ruil voor snoepjes die je in de wereld dient te vinden.

Deze snoepjes liggen echter niet voor het oprapen. Om snoep te krijgen, dien je namelijk gebruik te maken van Zorua's camouflage-skill. Hiermee dien je te transformeren in voorwerpen die bepaalde Pokémon aantrekken. Komen deze nietsvermoedend jouw kant op, dan dien je weer terug te veranderen om ze even flink te laten schrikken.

Het Pokémon Pokopia Halloween-event start op 17 oktober 2026, maar wees er snel bij. Op 1 november gaat het event namelijk weer offline. Pokémon Pokopia is exclusief verkrijgbaar voor Nintendo Switch 2.