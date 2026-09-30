Vier Halloween met gratis Pokémon Pokopia-update
Op 17 oktober 2026 kunnen we weer massaal naar Pokémon Pokopia afreizen. De game is op dat moment namelijk voorzien van een gratis update die volledig in het teken van Halloween staat!
In het Pokémon Pokopia Halloween-event dienen we eerst contact te leggen met Pumpkaboo. Op zich niet moeilijk, want de Pokémon is te vinden vlak voor een volledig versierd Pokémon Center. Pumpkaboo komt echter niet met lege handen. De Pokémon heeft namelijk allerlei items op zak die jij kunt bemachtigen. Dat doe je in ruil voor snoepjes die je in de wereld dient te vinden.
Deze snoepjes liggen echter niet voor het oprapen. Om snoep te krijgen, dien je namelijk gebruik te maken van Zorua's camouflage-skill. Hiermee dien je te transformeren in voorwerpen die bepaalde Pokémon aantrekken. Komen deze nietsvermoedend jouw kant op, dan dien je weer terug te veranderen om ze even flink te laten schrikken.
Het Pokémon Pokopia Halloween-event start op 17 oktober 2026, maar wees er snel bij. Op 1 november gaat het event namelijk weer offline. Pokémon Pokopia is exclusief verkrijgbaar voor Nintendo Switch 2.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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