FLASK maakt zich op voor januari 2027-release
FLASK, de nieuwe roguelike autobattler van Chop Chop Games, maakt een opkomst tijdens The Big Break Showcase. Check hier de nieuwste trailer!
Samen met Ghost Ship Publishing (Deep Rock Galactic) gaat Chop Chop Games werk maken van de FLASK-release. In deze duistere fantasiesetting worden vooral goede strategieën op prijs gesteld. Daar valt namelijk goed geld mee te verdienen, zolang je het niet erg vindt dat het om bloedgeld gaat. Benieuwd naar de gameplay? Check dan nu de hernieuwde Steam-demo met verse Infusers, competitieve leaderboards en kortere speelsessies. Zo kan je jezelf goed voorbereid op de gruwel die je volgend jaar te wachten staat.
FLASK is beschikbaar vanaf 14 januari 2027 voor de pc via Steam.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.