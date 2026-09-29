Naughty Dog zal pas volgend jaar Intergalactic: The Heretic Prophet uit de doeken doen
Het is inmiddels al van december 2024 geleden dat Naughty Dog hun volgende project, Intergalactic: The Heretic Prophet, aankondigde. Daarna viel de berichtgeving rond deze game stil, we weten nog steeds niet wanneer we deze game mogen verwachten. Blijkt dat we nog wat geduld zullen moeten hebben.
In een bericht heeft Neil Druckmann laten weten dat de ontwikkelaar van plan is om slechts volgend jaar hun game 'echt' uit de doeken te doen. Hij noemt Heretic de 'meest ambitieuze game van Naughty Dog ooit' en dus moet het team realistisch zijn. De productie gaat echter vooruit, want laatst kregen we te horen dat een belangrijke mijlpaal afgerond was. We krijgen ook een nieuwe afbeelding uit de game te zien.
Naughty Dog
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de game in 2027 ook zal uitkomen, al is dit nog niet helemaal duidelijk. Daarnaast vermeldt hij ook dat de ontwikkelaar momenteel werkt aan nieuwe projecten in het 'The Last of Us'-universum. Ook hier krijgen we geen specifieke details.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
-
Nieuws
Cinematische productie Intergalactic: The Heretic Prophet is afgerond
Via social media laat PlayStation-dev Naughty Dog weten dat de cinematische productie van Intergalactic: The Heretic Prophet is afgerond.57 reacties
-
Voorspelling
PlayStation State of Play 2 juni 2026 preview – Dit verwachten wij van de show
Van Marvel's Wolverine, Astro Bot, John Wick, Final Fantasy 7 Return en meer: dit zijn onze verwachtingen voor de PlayStation State of Play van 2 juni...32 reacties
-
Industrie
Naughty Dog verplicht werknemers tot crunch wegens Intergalactic-demo
Bloomberg komt met een verontrustend artikel over Naughty Dog Studio. Volgens het journalistieke platform worden werknemers verplicht om overuren te maken.0 reacties
-
Gerucht
Gerucht: Nee, Intergalactic: The Heretic Prophet komt niet in 2026 uit
Mocht je met smart wachten op de release van Intergalactic: The Heretic Prophet, dan is geduld een schone zaak. De Naughty Dog-game komt voorlopig niet...0 reacties
Hier hangt zoveel gewicht aan dat de kans op mislukking erg groot is. Druckmann en de studio zijn veel goodwill verloren en het vertrouwen in de first party studio's van Sony Playstation zit zowat op een dieptepunt na alle live service troep, tegenvallende releases zoals Wolverine en Saros en en de onvrede/irritatie over het pushen van bepaalde agenda's (niet mijn mening of gevoel daarbij). De druk op Naughty Dog is enorm omdat ze deze hele generatie (PS5/PS5 Pro) geen game hebben geleverd. Dit moet echt een voltreffer worden. Persoonlijk heb ik er nog alle vertrouwen in dat ze met een goede game op de proppen gaan komen. Het grootste deel van die randzaken gaat gelukkig heerlijk aan mij voorbij.
2027 reveal, 2028 release. Die geruchten zijn er sowieso al langer. Echt belachelijk dat ND er een hele generatie over doet om 1 game uit te brengen. Ook nog eens eentje waar veel controverse over is en vrij weinig hype.
2027, dan is er vast wel een geschikt moment om zo'n grote reveal bij Geoff Keighley te doen.
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.