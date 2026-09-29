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Naughty Dog zal pas volgend jaar Intergalactic: The Heretic Prophet uit de doeken doen

Door Simon Verbeke
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Het is inmiddels al van december 2024 geleden dat Naughty Dog hun volgende project, Intergalactic: The Heretic Prophet, aankondigde. Daarna viel de berichtgeving rond deze game stil, we weten nog steeds niet wanneer we deze game mogen verwachten. Blijkt dat we nog wat geduld zullen moeten hebben.

In een bericht heeft Neil Druckmann laten weten dat de ontwikkelaar van plan is om slechts volgend jaar hun game 'echt' uit de doeken te doen. Hij noemt Heretic de 'meest ambitieuze game van Naughty Dog ooit' en dus moet het team realistisch zijn. De productie gaat echter vooruit, want laatst kregen we te horen dat een belangrijke mijlpaal afgerond was. We krijgen ook een nieuwe afbeelding uit de game te zien.

We want to set expectations: we’re going to be quiet for the rest of this year. In 2027, that changes. We’ll fully reveal Intergalactic: The Heretic Prophet and give you a proper look at Jordan’s wild sci-fi adventure.
Neil Druckmann

Intergalactic heretic prophetNaughty Dog

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de game in 2027 ook zal uitkomen, al is dit nog niet helemaal duidelijk. Daarnaast vermeldt hij ook dat de ontwikkelaar momenteel werkt aan nieuwe projecten in het 'The Last of Us'-universum. Ook hier krijgen we geen specifieke details.

Bron: Naughty Dog
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 20 reviews 361 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Intergalactic: The Heretic Prophet
Intergalactic: The Heretic Prophet

Ontwikkelaar

Naughty Dog

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

-

Platforms

PS5
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl13 Meta Builder
4 minuten geleden

Heel erg benieuwd naar de reveal!

0
Avatar Gusanito
Gusanito
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 uur geleden bewerkt

Hier hangt zoveel gewicht aan dat de kans op mislukking erg groot is. Druckmann en de studio zijn veel goodwill verloren en het vertrouwen in de first party studio's van Sony Playstation zit zowat op een dieptepunt na alle live service troep, tegenvallende releases zoals Wolverine en Saros en en de onvrede/irritatie over het pushen van bepaalde agenda's (niet mijn mening of gevoel daarbij). De druk op Naughty Dog is enorm omdat ze deze hele generatie (PS5/PS5 Pro) geen game hebben geleverd. Dit moet echt een voltreffer worden. Persoonlijk heb ik er nog alle vertrouwen in dat ze met een goede game op de proppen gaan komen. Het grootste deel van die randzaken gaat gelukkig heerlijk aan mij voorbij.

1
Avatar KidPaddle
KidPaddle
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 uur geleden bewerkt

Nav de recente beelden en het feit dat Neil Druckmann erachter zit verwacht ik niet dat dit een Leuk en Aantrekkelijk spel gaat worden.

3
Avatar Mark
Mark
lvl9 NPC 2.0
3 uur geleden

Tot dusver lijkt het op iets wat mij niet aanspreekt. Plus ga ik me nog echt niet druk maken om een game die niet voor 2028 gaat verschijnen vermoedelijk. En persoonlijk had ik veel liever Uncharted 5 gezien met de dochter van Nathan in de hoofdrol.

2
Avatar Larafin
Larafin
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 uur geleden

Ik ben nieuwsgierig, maar zal het toch niet spelen voor zolang ik Playstation boycot. Mogelijk voor altijd, but who knows.

1
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

2027 reveal, 2028 release. Die geruchten zijn er sowieso al langer. Echt belachelijk dat ND er een hele generatie over doet om 1 game uit te brengen. Ook nog eens eentje waar veel controverse over is en vrij weinig hype.

1
Avatar TheGa(y)mer
TheGa(y)mer
lvl4 Reply Goblin
4 uur geleden

2027, dan is er vast wel een geschikt moment om zo'n grote reveal bij Geoff Keighley te doen.

0
Avatar craftercis
craftercis
lvl9 NPC 2.0
4 uur geleden

Heel benieuwd wat ze hiervan gaan maken.

0
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