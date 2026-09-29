Het is inmiddels al van december 2024 geleden dat Naughty Dog hun volgende project, Intergalactic: The Heretic Prophet, aankondigde. Daarna viel de berichtgeving rond deze game stil, we weten nog steeds niet wanneer we deze game mogen verwachten. Blijkt dat we nog wat geduld zullen moeten hebben.

In een bericht heeft Neil Druckmann laten weten dat de ontwikkelaar van plan is om slechts volgend jaar hun game 'echt' uit de doeken te doen. Hij noemt Heretic de 'meest ambitieuze game van Naughty Dog ooit' en dus moet het team realistisch zijn. De productie gaat echter vooruit, want laatst kregen we te horen dat een belangrijke mijlpaal afgerond was. We krijgen ook een nieuwe afbeelding uit de game te zien.

We want to set expectations: we’re going to be quiet for the rest of this year. In 2027, that changes. We’ll fully reveal Intergalactic: The Heretic Prophet and give you a proper look at Jordan’s wild sci-fi adventure. Neil Druckmann

Naughty Dog

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de game in 2027 ook zal uitkomen, al is dit nog niet helemaal duidelijk. Daarnaast vermeldt hij ook dat de ontwikkelaar momenteel werkt aan nieuwe projecten in het 'The Last of Us'-universum. Ook hier krijgen we geen specifieke details.