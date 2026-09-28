Bekijk hier de eerste 30 minuten aan The Witcher III: Wild Hunt Remastered-gameplay
The Witcher III: Wild Hunt Remastered komt morgen te verschijnen en een aantal internationale outlets mogen alvast gameplay van de gratis upgrade vrijgeven. Zo ook IGN die ons trakteert op de eerste dertig minuten van de geliefde RPG in een nieuw jasje.
De onderstaande gameplay is opgenomen op een pc met een RTX 5090-videokaart, zodat je hieronder kan genieten van de opgepoetste 4K-visuals. De eerste dertig minuten van de game komen aan bod, zodat je precies weer weet waar het plot om draait. Daarnaast geeft men gameplay vrij van de open-wereld-activiteiten; wat natuurlijk een groot deel vormt van de vele playthroughs die spelers hebben doorlopen de afgelopen jaren. Mocht je het hebben gemist: The Witcher III: Wild Hunt Remastered wordt morgen vrijgegeven als een gratis update, mits je de game al bezit op de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en/of Nintendo Switch 2.
The Witcher III: Wild Hunt is nu beschikbaar voor de pc en consoles.
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Ik ben wel benieuwd.
Ik ga zeker spelen. Ik wacht juist met doorgaan op deze update.
Hoewel ik ondertussen ook in andere games zit.
Vooral retro dingen.
Afgelopen weekend diep in Megaman X: command mission gezeten.
Dus ergens komende tijd gaat deze game met deze update verder.
Ik ben wel benieuwd naar de echte verbeteringen
Eerder dit jaar wilde ik deze game toch maar voor het eerst eens gaan proberen. Was aan het klooien om zelf wat dingetjes 'op te poetsen' met mods, maar dat wilde maar niet lukken. Gelukkig maar, want een paar weken later kwam dan het nieuws van de remaster. Ben zo benieuwd naar deze game! Mensen die goede tips en tricks voor me hebben (zonder al te veel spoilers)?
Hier kijk ik ook wel naar uit. In het weekend mee aan de slag. Ben benieuwd of ik het verschil erg zal gaan merken.
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