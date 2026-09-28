The Witcher III: Wild Hunt Remastered komt morgen te verschijnen en een aantal internationale outlets mogen alvast gameplay van de gratis upgrade vrijgeven. Zo ook IGN die ons trakteert op de eerste dertig minuten van de geliefde RPG in een nieuw jasje.

De onderstaande gameplay is opgenomen op een pc met een RTX 5090-videokaart, zodat je hieronder kan genieten van de opgepoetste 4K-visuals. De eerste dertig minuten van de game komen aan bod, zodat je precies weer weet waar het plot om draait. Daarnaast geeft men gameplay vrij van de open-wereld-activiteiten; wat natuurlijk een groot deel vormt van de vele playthroughs die spelers hebben doorlopen de afgelopen jaren. Mocht je het hebben gemist: The Witcher III: Wild Hunt Remastered wordt morgen vrijgegeven als een gratis update, mits je de game al bezit op de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en/of Nintendo Switch 2.

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The Witcher III: Wild Hunt is nu beschikbaar voor de pc en consoles.