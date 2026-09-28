Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Bekijk hier de eerste 30 minuten aan The Witcher III: Wild Hunt Remastered-gameplay

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

The Witcher III: Wild Hunt Remastered komt morgen te verschijnen en een aantal internationale outlets mogen alvast gameplay van de gratis upgrade vrijgeven. Zo ook IGN die ons trakteert op de eerste dertig minuten van de geliefde RPG in een nieuw jasje.

De onderstaande gameplay is opgenomen op een pc met een RTX 5090-videokaart, zodat je hieronder kan genieten van de opgepoetste 4K-visuals. De eerste dertig minuten van de game komen aan bod, zodat je precies weer weet waar het plot om draait. Daarnaast geeft men gameplay vrij van de open-wereld-activiteiten; wat natuurlijk een groot deel vormt van de vele playthroughs die spelers hebben doorlopen de afgelopen jaren. Mocht je het hebben gemist: The Witcher III: Wild Hunt Remastered wordt morgen vrijgegeven als een gratis update, mits je de game al bezit op de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en/of Nintendo Switch 2.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.
Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

The Witcher III: Wild Hunt is nu beschikbaar voor de pc en consoles.

Bron: IGN
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5564 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel

Deze game kopen

Deze webshoplinks zijn affiliate links.

bol.com

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition - PS5

PS5 · Uiterlijk 18 september in huis

€ 41,98 Naar bol.com
bol.com

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition - Xbox Series X

Xbox Series · Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis

€ 31,99 Naar bol.com
bol.com

The Witcher 3: Wild Hunt - Nintendo Switch

Switch · Uiterlijk 23 september in huis

€ 60,81 Naar bol.com
Packshot The Witcher III: Wild Hunt
Winnaar
The Witcher III: Wild Hunt

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

CD Projekt RED

Uitgever

Bandai Namco

Release

19 mei 2015

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Watashi-wa-Maurice-desu
Watashi-wa-Maurice-desu
lvl15 Community Veteraan
4 minuten geleden

Ik ben wel benieuwd.
Ik ga zeker spelen. Ik wacht juist met doorgaan op deze update.

Hoewel ik ondertussen ook in andere games zit.
Vooral retro dingen.
Afgelopen weekend diep in Megaman X: command mission gezeten.
Dus ergens komende tijd gaat deze game met deze update verder.

Ik ben wel benieuwd naar de echte verbeteringen

0
Avatar ZeeuwseBrand
ZeeuwseBrand
lvl1 Press Start
18 minuten geleden

Ziet er goed uit! Ben benieuwd of het verschil zo enorm is.

0
Avatar craftercis
craftercis
lvl9 NPC 2.0
20 minuten geleden bewerkt

Eerder dit jaar wilde ik deze game toch maar voor het eerst eens gaan proberen. Was aan het klooien om zelf wat dingetjes 'op te poetsen' met mods, maar dat wilde maar niet lukken. Gelukkig maar, want een paar weken later kwam dan het nieuws van de remaster. Ben zo benieuwd naar deze game! Mensen die goede tips en tricks voor me hebben (zonder al te veel spoilers)?

0
Avatar Cyberpunch01
Cyberpunch01
lvl5 Thread Hunter
38 minuten geleden

Hier kijk ik ook wel naar uit. In het weekend mee aan de slag. Ben benieuwd of ik het verschil erg zal gaan merken.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord