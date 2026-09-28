SYNDUALITY Echo of Ada maakt transitie naar offline-only

De live-service van SYNDUALITY Echo of Ada komt ten einde, maar dit betekent niet dat het doek automatisch valt voor de actiegame. Dit laten Bandai Namco en Game Studio Inc. weten middels een korte update in trailervorm.

Je ziet het overal in de game-industrie: live-service projecten die de kosten van de langlopende content-updates niet meer kunnen betalen en genoodzaakt zijn de stekker uit de gehele game te trekken. Bandai Namco en Game Studio Inc. gooien het met SYNDUALITY Echo of Ada over een andere boeg. De game begon inderdaad als een PvPvE online ervaring, maar vanaf mei 2027 wordt de multiplayer niet meer ondersteund. Dit is echter niet het einde. De titel blijft speelbaar, want de systemen worden overgezet op een 'offline-only' modus. De content blijft dus speelbaar via singleplayer-features. Dit heeft overigens wel effect op de verwerking van microtransacties, die komen namelijk te vervallen, dus als je nog digitale centjes hebt, spendeer ze snel.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

SYNDUALITY Echo of Ada is (en blijft) beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.