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SYNDUALITY Echo of Ada maakt transitie naar offline-only

Door Bram Noteboom
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De live-service van SYNDUALITY Echo of Ada komt ten einde, maar dit betekent niet dat het doek automatisch valt voor de actiegame. Dit laten Bandai Namco en Game Studio Inc. weten middels een korte update in trailervorm.

Je ziet het overal in de game-industrie: live-service projecten die de kosten van de langlopende content-updates niet meer kunnen betalen en genoodzaakt zijn de stekker uit de gehele game te trekken. Bandai Namco en Game Studio Inc. gooien het met SYNDUALITY Echo of Ada over een andere boeg. De game begon inderdaad als een PvPvE online ervaring, maar vanaf mei 2027 wordt de multiplayer niet meer ondersteund. Dit is echter niet het einde. De titel blijft speelbaar, want de systemen worden overgezet op een 'offline-only' modus. De content blijft dus speelbaar via singleplayer-features. Dit heeft overigens wel effect op de verwerking van microtransacties, die komen namelijk te vervallen, dus als je nog digitale centjes hebt, spendeer ze snel.

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SYNDUALITY Echo of Ada is (en blijft) beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Bandai Namco
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5564 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot SYNDUALITY Echo of Ada
SYNDUALITY Echo of Ada

Ontwikkelaar

Game Studio Inc.

Uitgever

Bandai Namco

Release

24 januari 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar craftercis
craftercis
lvl9 NPC 2.0
7 minuten geleden

Ken heel de game niet, maar goed dat ze dit doen! Kunnen vele van leren :)

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