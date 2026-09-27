Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Final Fantasy 7 Revelation game director verklaart plannen voor DLCs

Door Hannah Herzberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

De hype voor Final Fantasy 7 Revelation is groot. De game staat gepland voor april volgend jaar en DLC's zijn ook al aangekondigd. Game director Naoki Hamaguchi legt uit waarom deze al vóór de release gepland zijn.

Het gaat om twee verhalende DLC's. In de eerste staat Sephiroth centraal, terwijl de tweede dieper ingaat op Vincent Valentine. Op dit moment staan ze gepland voor release in de winter van 2027 en de lente van 2028. Volgens Hamaguchi waren veel fans melancholisch over het einde van de serie en vroegen ze al bij de onthulling van de game om DLC's. Toentertijd had het team hier nog niet over nagedacht en het besluit om aanvullende content te maken, is redelijk recent genomen.

Over nog meer materiaal wordt op dit moment niet nagedacht, omdat de ontwikkeling van de hoofdgame de volle prioriteit heeft. Daarnaast zijn de DLC's zeker niet nodig om het hele verhaal af te ronden. Het zijn écht extraatjes om meer over de personages te weten te komen. Het originele verhaal wordt hierdoor niet beïnvloed.

Final Fantasy VII Revelation gerucht DLC 2026

Final Fantasy VII Revelation verschijnt op 8 april 2027 voor PlayStation 5, XBOX Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Nintendo Everything
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 12 reviews 129 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel

Deze game kopen

Deze webshoplinks zijn affiliate links.

bol.com

Final Fantasy VII Revelation - Deluxe Edition - PS5

PS5 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 109,99 Naar bol.com
bol.com

Final Fantasy VII Revelation - Inclusief Magic Card + Steelbook - PS5

PS5 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 79,99 Naar bol.com
bol.com

Final Fantasy VII Revelation - Inclusief Magic Card + Steelbook - Nintendo Switch 2

Switch 2 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 79,99 Naar bol.com
bol.com

Final Fantasy VII Revelation - Deluxe Edition - Xbox Series X

Xbox Series · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 109,99 Naar bol.com
Packshot Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation

Ontwikkelaar

Square Enix

Uitgever

Square Enix

Release

8 april 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar JustB
JustB
lvl6 Combo Juggler
22 minuten geleden

Soms ben ik echt blij met dlc. Als ik een game geweldig vind en na meer dan een jaar ofzo brengen ze nog nieuwe dlc uit, dan is het wel vet! En als het niet te duur is natuurlijk. Deze game is nog niet uitgebracht en hebben nu al DLC klaar? Waarom niet gewoon bij de originele game in doen?

0
Avatar Lonk
Lonk
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden

Hoe meer peak hoe beter.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Van mij had DLC niet echt gehoeven, maar goed we zullen zien.

0
Avatar Markus
Markus
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

"Toentertijd had het team hier nog niet over nagedacht en het besluit om aanvullende content te maken"

Ze denken zeker dat we nog kinder naive zijn? 🤣

1
Avatar Coola
Coola
lvl15 Community Veteraan
5 uur geleden

Ik ben extreem blij met deze keuze.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord