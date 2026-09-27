Final Fantasy 7 Revelation game director verklaart plannen voor DLCs
De hype voor Final Fantasy 7 Revelation is groot. De game staat gepland voor april volgend jaar en DLC's zijn ook al aangekondigd. Game director Naoki Hamaguchi legt uit waarom deze al vóór de release gepland zijn.
Het gaat om twee verhalende DLC's. In de eerste staat Sephiroth centraal, terwijl de tweede dieper ingaat op Vincent Valentine. Op dit moment staan ze gepland voor release in de winter van 2027 en de lente van 2028. Volgens Hamaguchi waren veel fans melancholisch over het einde van de serie en vroegen ze al bij de onthulling van de game om DLC's. Toentertijd had het team hier nog niet over nagedacht en het besluit om aanvullende content te maken, is redelijk recent genomen.
Over nog meer materiaal wordt op dit moment niet nagedacht, omdat de ontwikkeling van de hoofdgame de volle prioriteit heeft. Daarnaast zijn de DLC's zeker niet nodig om het hele verhaal af te ronden. Het zijn écht extraatjes om meer over de personages te weten te komen. Het originele verhaal wordt hierdoor niet beïnvloed.
Final Fantasy VII Revelation verschijnt op 8 april 2027 voor PlayStation 5, XBOX Series, Nintendo Switch 2 en pc.
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Soms ben ik echt blij met dlc. Als ik een game geweldig vind en na meer dan een jaar ofzo brengen ze nog nieuwe dlc uit, dan is het wel vet! En als het niet te duur is natuurlijk. Deze game is nog niet uitgebracht en hebben nu al DLC klaar? Waarom niet gewoon bij de originele game in doen?
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