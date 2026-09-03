Final Fantasy VII Revelation kent releasedatum

Tijdens ONL kregen we al een nieuwe trailer van Final Fantasy VII Revelation te zien. Een weekje later krijgen we niet alleen meer beelden, maar ook eindelijk een releasedatum.

Dat de game in de lente van 2027 zou verschijnen, was al bekend. Nu is het concreet: op 8 april 2027 is de game speelbaar op PlayStation 5, XBOX Series, Nintendo Switch 2 en pc. Met deze game wordt het hoofdstuk van de Final Fantasy-remakes afgesloten. De laatste strijd tegen Sephiroth begint. Cloud en zijn compagnons moeten de chaos het hoofd bieden. Het hele lot van de planeet staat op het spel en daarnaast moeten ze ook nog een legendarisch conflict eindelijk tot een einde brengen. Vlieg door de lucht met je aircraft totdat je een punt hebt gevonden om te ontdekken. Daarna is het aan jou, je groep en je edele ros Piko. Daarnaast is ook heel belangrijk dat je foto’s kunt maken van katten. Naast de trailer vind je hieronder ook nog 10 minuten aan gameplay.

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Final Fantasy VII Revelation verschijnt op 8 april 2027 voor PlayStation 5, XBOX Series, Nintendo Switch 2 en pc.