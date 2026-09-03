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gamescom 2026

Final Fantasy VII Revelation kent releasedatum

Door Hannah Herzberg
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Tijdens ONL kregen we al een nieuwe trailer van Final Fantasy VII Revelation te zien. Een weekje later krijgen we niet alleen meer beelden, maar ook eindelijk een releasedatum.

Dat de game in de lente van 2027 zou verschijnen, was al bekend. Nu is het concreet: op 8 april 2027 is de game speelbaar op PlayStation 5, XBOX Series, Nintendo Switch 2 en pc. Met deze game wordt het hoofdstuk van de Final Fantasy-remakes afgesloten. De laatste strijd tegen Sephiroth begint. Cloud en zijn compagnons moeten de chaos het hoofd bieden. Het hele lot van de planeet staat op het spel en daarnaast moeten ze ook nog een legendarisch conflict eindelijk tot een einde brengen. Vlieg door de lucht met je aircraft totdat je een punt hebt gevonden om te ontdekken. Daarna is het aan jou, je groep en je edele ros Piko. Daarnaast is ook heel belangrijk dat je foto’s kunt maken van katten. Naast de trailer vind je hieronder ook nog 10 minuten aan gameplay.

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Final Fantasy VII Revelation verschijnt op 8 april 2027 voor PlayStation 5, XBOX Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: PlayStation
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,2/5 10 reviews 114 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Packshot Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation

Ontwikkelaar

Square Enix

Uitgever

Square Enix

Release

8 april 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl11 Commander
48 minuten geleden

Hier kijk ik geen trailers meer van. Deze komt toch wel in huis.

0
Avatar Nelsherk
Nelsherk
lvl9 NPC 2.0
53 minuten geleden

Jeeeeuj zin in! Waarschijnlijk heb ik dan God of War Laufey nog niet uitgespeeld. Maar kan ik daarna meteen door hiermee!

0
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Vind de og7 nog steeds een topgame, maar ben na remake afgehaakt. Wat een suffe ervaring was dat zeg met al die filler side quests... Was echt teleurgesteld.

Hoop dat ze dat met deel 9 (de beste natuurlijk 😎) anders aan gaan pakken.

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Nice!

0
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Ik heb hier zoveel zin.

Ondanks het een "Japanse" game is past het perfect bij een "Westerse" state of Play.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl17 Final Form
3 uur geleden

Eigenlijk natuurlijk niet heel slim je houdt na deze State of Play een State of Play Japan en Asia. Maar vervolgens is je afsluiter een grote Aziatische game en was je State of Play voor 80 procent gevuld met Aziatische games. Waar was Laufey. Uncharted 5. Inter galatic etc. Final Fantasy was een geweldige afsluiter geweest voor de 2e show niet voor de eerste. Het was voor mij persoonlijk een dikke 1.

Maar goed voor de fans dat deze in april al komt maar het is niets voor mij.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
4 uur geleden

Oww dat is eigenlijk al sneller dan verwacht.

0
Avatar Gamer4life
Gamer4life
lvl7 Checkpoint Jeugd
4 uur geleden

En hopelijk nig wel fysiek om de trilogy compleet te maken.

0
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