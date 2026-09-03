Final Fantasy VII Revelation kent releasedatum
Tijdens ONL kregen we al een nieuwe trailer van Final Fantasy VII Revelation te zien. Een weekje later krijgen we niet alleen meer beelden, maar ook eindelijk een releasedatum.
Dat de game in de lente van 2027 zou verschijnen, was al bekend. Nu is het concreet: op 8 april 2027 is de game speelbaar op PlayStation 5, XBOX Series, Nintendo Switch 2 en pc. Met deze game wordt het hoofdstuk van de Final Fantasy-remakes afgesloten. De laatste strijd tegen Sephiroth begint. Cloud en zijn compagnons moeten de chaos het hoofd bieden. Het hele lot van de planeet staat op het spel en daarnaast moeten ze ook nog een legendarisch conflict eindelijk tot een einde brengen. Vlieg door de lucht met je aircraft totdat je een punt hebt gevonden om te ontdekken. Daarna is het aan jou, je groep en je edele ros Piko. Daarnaast is ook heel belangrijk dat je foto’s kunt maken van katten. Naast de trailer vind je hieronder ook nog 10 minuten aan gameplay.
Final Fantasy VII Revelation verschijnt op 8 april 2027 voor PlayStation 5, XBOX Series, Nintendo Switch 2 en pc.
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Hier kijk ik geen trailers meer van. Deze komt toch wel in huis.
Jeeeeuj zin in! Waarschijnlijk heb ik dan God of War Laufey nog niet uitgespeeld. Maar kan ik daarna meteen door hiermee!
Vind de og7 nog steeds een topgame, maar ben na remake afgehaakt. Wat een suffe ervaring was dat zeg met al die filler side quests... Was echt teleurgesteld.
Hoop dat ze dat met deel 9 (de beste natuurlijk 😎) anders aan gaan pakken.
Nice!
Ik heb hier zoveel zin.
Ondanks het een "Japanse" game is past het perfect bij een "Westerse" state of Play.
Eigenlijk natuurlijk niet heel slim je houdt na deze State of Play een State of Play Japan en Asia. Maar vervolgens is je afsluiter een grote Aziatische game en was je State of Play voor 80 procent gevuld met Aziatische games. Waar was Laufey. Uncharted 5. Inter galatic etc. Final Fantasy was een geweldige afsluiter geweest voor de 2e show niet voor de eerste. Het was voor mij persoonlijk een dikke 1.
Maar goed voor de fans dat deze in april al komt maar het is niets voor mij.
Oww dat is eigenlijk al sneller dan verwacht.
En hopelijk nig wel fysiek om de trilogy compleet te maken.