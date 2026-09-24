Final Fantasy VII Revelation krijgt diverse performance-modi
Volgens Game Informer krijgen spelers meerdere opties in Final Fantasy VII Revelation als het gaat om performance. Lees hier om welke features het gaat!
De Amerikaanse pers is onlangs uitgenodigd om aan de slag te mogen met een heuse Final Fantasy VII Revelation-preview. Zo ook de website Game Informer die daarnaast meer details vrijgeven over de game. Een onderwerp dat aan bod komt: de diverse performace-modi van de JRPG op de consoles. Journalist Wesley LeBlanc geeft ons informatie over de volgende mogelijkheden:
Quality - de hoogste resolutie wat (waarschijnlijk) resulteert in 30fps
Performance Sharp - Een framerate van 60fps met een scherpere beeldkwaliteit
Performance Smooth - Een framerate van 60fps met een vloeiendere beeldkwaliteit
Daarnaast is er een specifieke modi voor de PlayStation 5 Pro-versie van de game. Deze mikt op een 4K-resolutie met 60fps.
Final Fantasy VII Revelation is beschikbaar vanaf 8 april 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. Welke performance-modi geef jij de voorkeur? Scherpere resolutie of betere framerate?
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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4K 60fps op de Pro? Ben benieuwd, dan ga ik wel voor die mode💪🏻
Zo blij dat ik vorig jaar nog heb geïnvesteerd om mijn pc te upgraden. Rtx 5090 toen deze nog betaalbaar was, 64gb ram geheugen etc. Mijn pc had veel plezier met rebirth. Mod eroverheen om de framerate stabiel te houden (square enix kon dit blijkbaar niet op de pc).
Ik kijk echt enorm uit naar part 3
"Ps5 pro mikt op een 4K-resolutie met 60fps."
Sjeeeeesh! Zou indrukwekkend zijn 👌🏻