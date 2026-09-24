Final Fantasy VII Revelation krijgt diverse performance-modi

Volgens Game Informer krijgen spelers meerdere opties in Final Fantasy VII Revelation als het gaat om performance. Lees hier om welke features het gaat!

De Amerikaanse pers is onlangs uitgenodigd om aan de slag te mogen met een heuse Final Fantasy VII Revelation-preview. Zo ook de website Game Informer die daarnaast meer details vrijgeven over de game. Een onderwerp dat aan bod komt: de diverse performace-modi van de JRPG op de consoles. Journalist Wesley LeBlanc geeft ons informatie over de volgende mogelijkheden:

Quality - de hoogste resolutie wat (waarschijnlijk) resulteert in 30fps

Performance Sharp - Een framerate van 60fps met een scherpere beeldkwaliteit

Performance Smooth - Een framerate van 60fps met een vloeiendere beeldkwaliteit

Daarnaast is er een specifieke modi voor de PlayStation 5 Pro-versie van de game. Deze mikt op een 4K-resolutie met 60fps.

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Final Fantasy VII Revelation is beschikbaar vanaf 8 april 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. Welke performance-modi geef jij de voorkeur? Scherpere resolutie of betere framerate?