Bungie brengt alle vaulted Destiny 2-content terug, nieuwe Destiny-game onvermijdelijk
In een blogpost schrijft Bungie over 'het volgende hoofdstuk' voor de studio. Naast de nodige PR-praat werkt men hard om Destiny 2 weer te doen opleven.
Laten we beginnen met 'de toekomst van Bungie'. In zowel geschreven als videovorm praten Poria Torkan (Studio Head) en Josh Deane (Head of Product) ons bij over de stand van zaken. Dat het niet lekker loopt bij de ontwikkelaar, dat is een understatement. Men geeft toe dat ze het vertrouwen van de fans kwijt zijn geraakt, dat er door de ontslagrondes waardevolle collega's zijn opgestapt en de visie stond al een tijdje niet meer op scherp. Vanaf nu beloven Torkan en Deane dat de nummer één prioriteit van Bungie wederom de spelers moeten zijn.
En als je denkt aan Bungie anno 2026, dan denk je automatisch aan Destiny. In de blogpost wordt er nog niet uitvoerig gesproken over een nieuwe Destiny-game, maar deze komt er echt wel aan. 'We zijn nog niet klaar met Destiny', zo luidt de boodschap. Tot die tijd gaat men aan de slag met de zogeheten 'vaulted content' van Destiny 2. Ja, de MMO-FPS had recent de laatste contentupdate gekregen, maar een groot deel van de reeds verschenen expansies, raids, campaigns, destinations en meer zijn momenteel niet speelbaar. Dit gaat Bungie veranderen. Het is niet zo simpel als 'bestanden ontgrendelen', aangezien er sinds de Beyond Light-uitbreiding veel is veranderd aan zowel de technische als strategische kant van het verhaal, maar ze gaan er wel daadwerkelijk mee aan de slag.
Naast het gesprek over Destiny neemt Bungie de tijd om nogmaals de ontwikkeling van Marathon uit te lichten. Er wordt echter geen nieuwe informatie besproken, behalve het feit dat de Amerikaanse gamemaker dubbel en dwars inzet op het verbreden van de game's aantrekkingskracht.
Speel jij Destiny 2 nog steeds trouw? Of ben je afgehaakt? Laat het ons weten.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Ik ben zelf op een gegeven moment afgehaakt. Vond het niet leuk dat content weer verdween en vond de meeste nieuwe content niet echt boeiend.
Waar ik Destiny 1 meer dan 1000 uur had gespeeld kwam ik met Destiny 2 niet verder dan iets over de 400 uur.