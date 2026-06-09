Destiny 2: The Collection nu verkrijgbaar met alle DLC, raids en dungeons
Destiny 2 gaat hoogstwaarschijnlijk een flink aantal Guardians verwelkomen. Bungie heeft namelijk zojuist Destiny 2: The Collection vrijgegeven, een complete bundel waarin we alle DLC-pakketten, dungeons en raids kunnen beleven.
De support voor Destiny 2 is tot een einde gekomen, maar naast de vandaag verschenen Destiny 2: Monument of Triumph-content is ook Destiny 2: The Collection uitgebracht. Deze bundel is de meest complete Destiny 2-versie die je ooit gaat vinden. De game bevat namelijk vijf expansions, vier content packs, tien dungeons, zeven raids en vier reward passes.
Welke Expansions en Content Packs zitten er in Destiny 2: The Collection?
Nieuwe spelers zullen dan ook wel even zoet zijn met deze complete bundel. In Destiny 2: The Collection tref je namelijk de volgende expansions en content packs aan:
- Forsaken Pack
- Shadowkeep Pack
- Beyond Light Pack
- 30th Anniversary Pack
- The Witch Queen
- Lightfall
- The Final Shape
- The Edge of Fate + 2 Reward Passes
- Renegades+ 2 Reward Passes
Welke dungeons zitten er in Destiny 2: The Collection?
Daar stopt het echter niet. De bundel gaat namelijk ook nog eens gepaard met de volgende tien dungeons:
- Shattered Throne
- Pit of Heresy
- Grasp of Avarice
- Duality
- Spire of the Watcher
- Ghosts of the Deep
- Warlord’s Ruin
- Vesper’s Host
- Sundered Doctrine
- Equilibrium
Welke Raids zitten er in Destiny 2: The Collection?
Uiteraard kunnen de raids uit Destiny 2 niet achterblijven. De volgende zeven raids zijn speelbaar:
- Last Wish
- Garden of Salvation
- Deep Stone Crypt
- Vow of the Disciple
- Root of Nightmares
- Salvation’s Edge
- The Desert Perpetual
Het mooiste moet echter nog komen. Destiny 2: The Collection is nu voor een prikkie verkrijgbaar in diverse stores. Destiny 2: The Collection kost namelijk slechts €24,49. Wees er echter snel bij, want op Xbox loopt de actie af op 10 juni. PlayStation Plus-leden kunnen langer van de korting genieten. In de PlayStation Store is Destiny 2: The Collection namelijk tot en met 16 juni 2026 met korting verkrijgbaar. Na afloop van de actie kent Destiny 2: The Collection een adviesprijs van €69,99.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Trailer
Zwanenzang Destiny 2 start op 9 juni met Monument of Triumph
Destiny 2 begint op 9 juni 2026 aan de zwanenzang. Destiny 2 - Monument of Triumphs bevat nieuwe content en moet Guardians een waardig afscheid bieden.0 reacties
-
Nieuws
Grote ontslagronde bij Bungie in de maak, Destiny 3 niet in ontwikkeling
De journalist Jason Schreier komt met verontrustend nieuws. Bungie is bezig met het voorbereiden van een grote ontslagronde en Destiny 3 is niet in de...10 reacties
-
Nieuws
Bungie beëindigt ondersteuning voor Destiny 2
Na jarenlang content en uitbreidingen pushen valt het doek voor Destiny 2. Bungie gaat zich richten op de toekomst en de FPS wordt in het verleden gelaten.9 reacties
-
Nieuws
Bungie stelt Destiny 2 Shadow and Order drie maanden uit
Oef, Bungie stelt Destiny 2 Shadow of Order een paar dagen voor release met drie maanden uit. Maar geen zorgen, er is een nieuwe releasedatum beschikbaar!3 reacties
Al die DLCs nemen wel abnormaal veel ruimte in
Maar het originele campaign zit hier niet in toch? Dat is het enigste wat ik wil om eerlijk te zijn.. Pas dan start ik de game weer op. Wat dus waarschijnlijk nooit gaat worden want denk niet dat het terug komt xD