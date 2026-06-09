Destiny 2 gaat hoogstwaarschijnlijk een flink aantal Guardians verwelkomen. Bungie heeft namelijk zojuist Destiny 2: The Collection vrijgegeven, een complete bundel waarin we alle DLC-pakketten, dungeons en raids kunnen beleven.

De support voor Destiny 2 is tot een einde gekomen, maar naast de vandaag verschenen Destiny 2: Monument of Triumph-content is ook Destiny 2: The Collection uitgebracht. Deze bundel is de meest complete Destiny 2-versie die je ooit gaat vinden. De game bevat namelijk vijf expansions, vier content packs, tien dungeons, zeven raids en vier reward passes.

Welke Expansions en Content Packs zitten er in Destiny 2: The Collection?

Nieuwe spelers zullen dan ook wel even zoet zijn met deze complete bundel. In Destiny 2: The Collection tref je namelijk de volgende expansions en content packs aan:



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Welke dungeons zitten er in Destiny 2: The Collection?

Daar stopt het echter niet. De bundel gaat namelijk ook nog eens gepaard met de volgende tien dungeons:



Shattered Throne

Pit of Heresy

Grasp of Avarice

Duality

Spire of the Watcher

Ghosts of the Deep

Warlord’s Ruin

Vesper’s Host

Sundered Doctrine

Equilibrium

Welke Raids zitten er in Destiny 2: The Collection?

Uiteraard kunnen de raids uit Destiny 2 niet achterblijven. De volgende zeven raids zijn speelbaar:



Last Wish

Garden of Salvation

Deep Stone Crypt

Vow of the Disciple

Root of Nightmares

Salvation’s Edge

The Desert Perpetual

Het mooiste moet echter nog komen. Destiny 2: The Collection is nu voor een prikkie verkrijgbaar in diverse stores. Destiny 2: The Collection kost namelijk slechts €24,49. Wees er echter snel bij, want op Xbox loopt de actie af op 10 juni. PlayStation Plus-leden kunnen langer van de korting genieten. In de PlayStation Store is Destiny 2: The Collection namelijk tot en met 16 juni 2026 met korting verkrijgbaar. Na afloop van de actie kent Destiny 2: The Collection een adviesprijs van €69,99.