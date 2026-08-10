Take-Two over GTA 6 Netflix-deal: Je snapt het wanneer je het ziet
Afgelopen week is door Rockstar aangekondigd dat de Extended Look van GTA 6 via Netflix in première gaat. Uiteraard worden hier veel vraagtekens bij gezet, maar zoals gewoonlijk heeft Take-Two een antwoord paraat. “Je snapt het wanneer je het ziet”.
Wat in wezen een bedrijf is dat te grazen wordt genomen in een Rockstar-game, is nu een grote partner van Grand Theft Auto 6. Netflix heeft de tijdelijke exclusieve rechten gekregen om de uitgebreide trailer via de streamingservice op 27 augustus 2026 om 21:00 uur in première te laten gaan. In een kort gesprek tussen Bloomberg's Jason Schreier en Take-Two CEO Strauss Zelnick kwam het Rockstar-Netflix partnership aan bod.
Gedurende het interview claimt Zelnick dat Netflix een “geweldige partner” is. Take-Two en Netflix werken al geruime tijd samen door bijvoorbeeld Red Dead Redemption en andere games op Netflix' gamelibrary te releasen. Met 325 miljoen abonnees over de hele wereld heeft de streamingdienst daarnaast een massaal bereik.
Zelnick: “I do think there’s reasoning behind this. I think when the title is launched on Netflix, if you watch it, you’ll understand more.” Over de inhoud laat de CEO weinig los, maar zegt hij wel: “It seems to me this is a must-see event. I’ll leave it at that.”
De Grand Theft Auto 6 Extended Look gaat op 27 augustus 2026 om 21:00 in première op Netflix. De exclusiviteitsdeal kent een duur van zes uur. Op 28 augustus om 03:00 gaat de extended look ook op YouTube live. Wij kijken uiteraard mee wanneer de uitgebreide beelden om 21:00 live gaan en informeren je daar natuurlijk over op de site.
Ga jij kijken via Netflix of kijk je gewoon lekker de volgende dag onder het genot van een bak koffie? Laat het weten in de comments!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Nieuws
Pre-orders Grand Theft Auto 6 overstijgen alle verwachtingen
Take-Two-CEO Strauss Zelnick noemt de vraag naar GTA 6 pre-orders “ongekend” en “verbazingwekkend”, maar exacte aantallen worden met reden niet gedeeld.70 reacties
-
Nieuws
GTA 6-moederbedrijf: Fysieke releases zijn niet langer logisch
Slecht nieuws voor GTA 6! Take-Two-CEO Strauss Zelnick beweert dat fysieke schijven voor grote games steeds minder logisch zijn voor de consument.102 reacties
-
Breaking!
Netflix pakt primeur met showcase van GTA 6
In het kader van 'vrij onverwachts' mengt Netflix zich in de marketingplannen van GTA 6. Via de streamingdienst wordt 'An Extended Look' onthuld.123 reacties
-
Gerucht
Gerucht: Derde trailer GTA 6 is in aantocht, dit is waarom
Volgens diverse insiders en recente wijzigingen op de officiële GTA-website lijkt Rockstar zich op te maken voor een nieuwe Grand Theft Auto 6-onthulling.38 reacties
Ik denk dat ik de nieuwe trailers en andere media lekker laat gaan. Mij lijkt het heel tof om de game gewoon op te starten en me helemaal te laten verrassen (al heb ik de eerste trailer wel al gezien).
Ik vind dit echt surrealistisch, wie is zo dom om hiervoor een Netflix abonnement af te sluiten? (En te houden) Waarom zou je betalen om reclame te mogen zien?!
Dit heeft voor mij dezelfde vibes als de (teaser)aankondiging dat Palpatine nog leeft in Fortnite toendertijd. Iets wat niemand van de actuele starwars doelgroep wist.
Het zou een stunt zijn als in die extended look vervolgens Netflix, de deal zelf en alle Netflix-kijkers op dat moment tot de grond toe worden afgefakkelt in GTA-stijl. Zodat zij met het schaamrood op de kaken 'genieten' van hun voordeeltje. En dat Take Two nu daaraan refereert. Dat zou deze natuurlijk wat kinderachtige actie voor mij wel weer goedmaken.
Als ik dan gewoon thuis ben en niks anders heb ga ik dit zeker wel even checken. En anders de dag erna, ook prima :)
Zouden er dan echt mensen zijn die nog geen actief Netflix account hebben, nu gaan subscriben om 6 uurtjes eerder een trailer te kunnen zien.
Ongetwijfeld heb je die mensen er tussen zitten. Vroeger nam GTA bedrijven in de zeik die dit soort dingen deden. Nu zijn ze een persiflage van zichzelf.. bizzar.
Zouden ze een samenwerking hebben? Dat de game op zowel consoles als via Netflix streaming te spelen is? Omdat ze van de week al zo expliciet noemden dat gamestreaming binnen 3 jaar veel groter zou zijn.
"Netflix heeft de tijdelijke exclusieve rechten gekregen om de uitgebreide trailer van 11 minuten via de streamingservice op 27 augustus 2026 om 21:00 uur in première te laten gaan."
Is de runtime bekend gemaakt ja? Kan verder echt nergens terugvinden dat het om een trailer van 11 minuten zal gaan. De bron kan ik niet lezen zonder account.
De grooste game van de generatie ik begrijp wel dat ze het anders dan anders proberen te doen. Heel benieuwd naar!