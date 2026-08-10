Afgelopen week is door Rockstar aangekondigd dat de Extended Look van GTA 6 via Netflix in première gaat. Uiteraard worden hier veel vraagtekens bij gezet, maar zoals gewoonlijk heeft Take-Two een antwoord paraat. “Je snapt het wanneer je het ziet”.

Wat in wezen een bedrijf is dat te grazen wordt genomen in een Rockstar-game, is nu een grote partner van Grand Theft Auto 6. Netflix heeft de tijdelijke exclusieve rechten gekregen om de uitgebreide trailer via de streamingservice op 27 augustus 2026 om 21:00 uur in première te laten gaan. In een kort gesprek tussen Bloomberg's Jason Schreier en Take-Two CEO Strauss Zelnick kwam het Rockstar-Netflix partnership aan bod.

Gedurende het interview claimt Zelnick dat Netflix een “geweldige partner” is. Take-Two en Netflix werken al geruime tijd samen door bijvoorbeeld Red Dead Redemption en andere games op Netflix' gamelibrary te releasen. Met 325 miljoen abonnees over de hele wereld heeft de streamingdienst daarnaast een massaal bereik.

Zelnick: “I do think there’s reasoning behind this. I think when the title is launched on Netflix, if you watch it, you’ll understand more.” Over de inhoud laat de CEO weinig los, maar zegt hij wel: “It seems to me this is a must-see event. I’ll leave it at that.”

De Grand Theft Auto 6 Extended Look gaat op 27 augustus 2026 om 21:00 in première op Netflix. De exclusiviteitsdeal kent een duur van zes uur. Op 28 augustus om 03:00 gaat de extended look ook op YouTube live. Wij kijken uiteraard mee wanneer de uitgebreide beelden om 21:00 live gaan en informeren je daar natuurlijk over op de site.

Ga jij kijken via Netflix of kijk je gewoon lekker de volgende dag onder het genot van een bak koffie? Laat het weten in de comments!