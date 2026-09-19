Oogie Boogie tijdelijk bevriendbaar in Disney Dreamlight Valley
Voor de spelers die van het Halloween-thema houden, maar tegelijkertijd snel bang zijn, heeft Disney Dreamlight Valley een leuke middenweg voor je. Disney Dreamlight Valley krijgt met Season of Scares namelijk een griezelig tintje, maar natuurlijk wel gegoten in een kindvriendelijke Disney-stijl.
Disney Dreamlight Valley - Season of Scares gaat op 23 september 2026 van start. Dit tijdelijke event staat natuurlijk helemaal in het teken van Halloween, waarbij Oogie Boogie een hoofdrol speelt. De tegenstander uit Tim Burton's A Nightmare Before Christmas is te bevrienden, zodat je hem permanent in je dorp kunt krijgen. Wees echter snel, want zodra het evenement afloopt, moet je tot volgend jaar wachten op een herkansing.
Season of Scares gaat daarbij ook gepaard met een flink aantal updates. Zo verschijnen er nieuwe meubels, kunnen we Zero uit A Nightmare Before Christmas verkrijgen als companion, krijgt Stitch een vampierenkostuum en nog veel meer. Wil je niets missen? Bekijk dan even bovenstaande Disney Dreamlight Valley - Season of Scares-developerupdate!
Disney Dreamlight Valley - Season of Scares verschijnt op 23 september 2026 als gratis contentupdate voor de game.
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