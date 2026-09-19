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Tokyo Game Show 2026

Oogie Boogie tijdelijk bevriendbaar in Disney Dreamlight Valley

Door Rudy Wijnberg
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Voor de spelers die van het Halloween-thema houden, maar tegelijkertijd snel bang zijn, heeft Disney Dreamlight Valley een leuke middenweg voor je. Disney Dreamlight Valley krijgt met Season of Scares namelijk een griezelig tintje, maar natuurlijk wel gegoten in een kindvriendelijke Disney-stijl.

Disney Dreamlight Valley - Season of Scares gaat op 23 september 2026 van start. Dit tijdelijke event staat natuurlijk helemaal in het teken van Halloween, waarbij Oogie Boogie een hoofdrol speelt. De tegenstander uit Tim Burton's A Nightmare Before Christmas is te bevrienden, zodat je hem permanent in je dorp kunt krijgen. Wees echter snel, want zodra het evenement afloopt, moet je tot volgend jaar wachten op een herkansing.

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Season of Scares gaat daarbij ook gepaard met een flink aantal updates. Zo verschijnen er nieuwe meubels, kunnen we Zero uit A Nightmare Before Christmas verkrijgen als companion, krijgt Stitch een vampierenkostuum en nog veel meer. Wil je niets missen? Bekijk dan even bovenstaande Disney Dreamlight Valley - Season of Scares-developerupdate!

Disney Dreamlight Valley - Season of Scares verschijnt op 23 september 2026 als gratis contentupdate voor de game.

Bron: Disney Dreamlight Valley
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2633 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Disney Dreamlight Valley
Disney Dreamlight Valley

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Gameloft

Uitgever

Gameloft

Release

5 december 2023

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
PS5
XBS
NS2
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