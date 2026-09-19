Marvel's Wolverine vaker verkocht dan Death Stranding 2

Er mag dan wel veel kritiek zijn geuit op Marvel's Wolverine, echt invloed op de verkoopcijfers lijkt dat nog niet te hebben gehad. De game is in de eerste drie dagen na release naar schatting van Alinea Analytics maar liefst 1,9 miljoen keer verkocht en dat is meer dan Death Stranding 2.

Hoewel er al voorafgaand aan de release van Marvel's Wolverine veel kritiek werd geuit op de game, heeft dat menig gamer toch niet ervan weerhouden om met de game aan de slag te gaan. De verkoopcijfers liegen er namelijk niet om. Drie dagen na release is de game volgens Alinea Analyics 1,9 miljoen keer over de toonbank gegaan. Een miljoen exemplaren daarvan waren pre-orders. Daarmee heeft Marvel's Wolverine inmiddels al 130 miljoen dollar opgebracht. Iets minder dan een kwart (22,9%) van de totale verkoop waren fysieke exemplaren. Met 1,9 miljoen exemplaren heeft Marvel's Wolverine inmiddels al meer stuks verkocht dan Death Stranding 2 tot op heden heeft gedaan. Van Death Stranding 2 zijn namelijk 1,8 miljoen eenheden verkocht. Met een aandeel van 53% zijn verreweg de meeste exemplaren verkocht in de Verenigde Staten.

Marvel's Wolverine is nu beschikbaar voor de PlayStation 5. Heb jij de game al aangeschaft of laat je hem liever aan je voorbij gaan?