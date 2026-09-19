Marvel's Wolverine vaker verkocht dan Death Stranding 2
Er mag dan wel veel kritiek zijn geuit op Marvel's Wolverine, echt invloed op de verkoopcijfers lijkt dat nog niet te hebben gehad. De game is in de eerste drie dagen na release naar schatting van Alinea Analytics maar liefst 1,9 miljoen keer verkocht en dat is meer dan Death Stranding 2.
Hoewel er al voorafgaand aan de release van Marvel's Wolverine veel kritiek werd geuit op de game, heeft dat menig gamer toch niet ervan weerhouden om met de game aan de slag te gaan. De verkoopcijfers liegen er namelijk niet om. Drie dagen na release is de game volgens Alinea Analyics 1,9 miljoen keer over de toonbank gegaan. Een miljoen exemplaren daarvan waren pre-orders. Daarmee heeft Marvel's Wolverine inmiddels al 130 miljoen dollar opgebracht. Iets minder dan een kwart (22,9%) van de totale verkoop waren fysieke exemplaren. Met 1,9 miljoen exemplaren heeft Marvel's Wolverine inmiddels al meer stuks verkocht dan Death Stranding 2 tot op heden heeft gedaan. Van Death Stranding 2 zijn namelijk 1,8 miljoen eenheden verkocht. Met een aandeel van 53% zijn verreweg de meeste exemplaren verkocht in de Verenigde Staten.
Marvel's Wolverine is nu beschikbaar voor de PlayStation 5. Heb jij de game al aangeschaft of laat je hem liever aan je voorbij gaan?
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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Gister op platinum gezet. Veel plezier mee gehad en hoop dan ook dat we een deel 2 krijgen. Hopelijk wel iets beter uitgewerkt, maar toch erg leuk spelletje, haha!
En natuurlijk na het uitspelen gewoon op marktplaats gegooid.. Zoals het hoort. 😤
Jammer dat er zoveel mensen zijn die Death Stranding 2 hebben laten liggen (mensen met een minder goede smaak 😜), want dat is echt een fantastische game. Maar gezien de matige verkoopcijfers van deze high budget game snap ik nu extra goed waarom Sony Kojima de deur gewezen heb betreft funding. Kost meer geld, dat dat het oplevert.
P.s. Ik koop Wolverine wellicht ooit wel een keer wanneer deze voor max 30 euro op te pikken is en anders niet.
Wolverine is precies wat ik zoek in een game. Lineair en filmisch. Er zijn zoveel open wereld games dat er naar mijn mening ook een markt is voor lineaire verhalende games. Ik geniet er in ieder geval van. Wat internet betreft vind ik alle negativiteit rond games zo vermoeiend. Terwijl de topgames achter elkaar blijven releasen. Het is naar mijn mening een mooie tijd om gamer te zijn.
Ik vraag me af hoeveel van die pre-orders hype/impuls aankopen zijn waar men nu spijt van heeft gezien de positieve en negatieve verhalen nogal verdeeld zijn en de verwachtingen hoger waren. Maw, het zou opnieuw kunnen aantonen dat men voorzichtiger moet zijn met pre-orders.
Dat is een schatting van Alinea en geen officiële verkoopcijfers.
Dat mag wel duidelijk worden vermeld hierboven, gezien mensen vandaag de dag hersenloos weglopen met headlines zonder te lezen.
Beide lijken het mij gematigde games haha.
Is ook niet zo gek, Wolverine is een mainstream game (superhelden, Insomnic, puur gericht op actie) en Death Stranding is heel erg niche. Gek verhaal, gekke visuals, wandelsimulator.
Wolverine verkoopt ongetwijfeld goed maar het budget was ook 300 miljoen en geen idee of de marketing daar dan al bij in zit. Denk dat ze goed hun best nog moeten doen om er een goede winst uit te halen. Ze hebben wel de ''mazzel'' dat er niet overdreven veel exclusives zijn voor PS momenteel. En de game is ook niet slecht natuurlijk, alleen niet zo goed als mensen hoopten.
Financieel gaat dit gewoon echt geen misser zijn.