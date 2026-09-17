Fallout 76 wordt een horrorgame via The Slasher-update

Het is nog geen Halloween, maar Bethesda tovert Fallout 76 alvast om tot een horrorgame. The Slasher-update is nu beschikbaar voor de multiplayer-RPG en dat wordt gevierd met een fonkelnieuwe animatietrailer.

Het was plotseling griezelen geblazen tijdens de XBOX Tokyo Game Show 2026-stream. De nieuwste contentupdate voor Fallout 76 kwam voorbij, maar het is wellicht niet het soort materiaal dat Fallout-fans normaliter gewend zijn. The Slasher-update biedt spelers een nieuwe quests, waarin je een spoor aan hints en kadavers moeten zich te volgen. Ze leiden uiteindelijk naar de moordenaar met een arsenaal aan messen in zijn/haar bezit. Dus de keuze is simpel: sleep jij het nederige volk van Appalachia door deze nachtmerrie heen? Of val je ten prooi aan The Slasher? Je kan het nu ondervinden, want de update valt gratis te downloaden voor alle beschikbare platformen.

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Fallout 76 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en XBOX-consoles.