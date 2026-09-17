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Tokyo Game Show 2026

Fallout 76 wordt een horrorgame via The Slasher-update

Door Bram Noteboom
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Het is nog geen Halloween, maar Bethesda tovert Fallout 76 alvast om tot een horrorgame. The Slasher-update is nu beschikbaar voor de multiplayer-RPG en dat wordt gevierd met een fonkelnieuwe animatietrailer.

Het was plotseling griezelen geblazen tijdens de XBOX Tokyo Game Show 2026-stream. De nieuwste contentupdate voor Fallout 76 kwam voorbij, maar het is wellicht niet het soort materiaal dat Fallout-fans normaliter gewend zijn. The Slasher-update biedt spelers een nieuwe quests, waarin je een spoor aan hints en kadavers moeten zich te volgen. Ze leiden uiteindelijk naar de moordenaar met een arsenaal aan messen in zijn/haar bezit. Dus de keuze is simpel: sleep jij het nederige volk van Appalachia door deze nachtmerrie heen? Of val je ten prooi aan The Slasher? Je kan het nu ondervinden, want de update valt gratis te downloaden voor alle beschikbare platformen.

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Fallout 76 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en XBOX-consoles.

Bron: Tokyo Game Show 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5525 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Fallout 76
Fallout 76

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Bethesda Game Studios

Uitgever

Bethesda Softworks

Release

14 november 2018

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
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