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Tokyo Game Show 2026

Bill Skarsgård speelt hoofdrol in Kojima's Physint

Door Bram Noteboom
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Hideo Kojima maakt een verrassende opkomst tijdens de XBOX-show van Tokyo Game Show 2026. Hij onthult de hoofdrolspeler van Physint: Bill Skarsgård!

Hoewel XBOX aangaf dat de stream werd beëindigd, wipt Hideo Kojima nog even langs met updates over de twee XBOX-projecten: OD en Physint. Terwijl de ontwikkeling van OD vlotjes en op schema verloopt, werden er meer details vrijgegeven over Physint. Een aantal castleden werden onthuld, maar ook de hoofdrolspeler van de game werd wereldkundig gemaakt tijdens Tokyo Game Show 2026. Bill Skarsgård mag het personage tot leven wekken. Je kent hem misschien van zijn werk als Pennywise in IT, maar hij heeft natuurlijk ook in andere films gespeeld, zoals Nosferatu, John Wick 4, Barbarian en nog vele ander projecten. Hieronder kun je de update van KOJIMA PRODUCTIONS zelf bekijken:

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Zowel OD als Physint blijven voorlopig in ontwikkeling bij XBOX.

Bron: Tokyo Game Show 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5525 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Physint
Physint

Ontwikkelaar

Kojima Productions

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

-

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar Vanduul42
Vanduul42
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Ik zie liever wat meer van de game zelf. Ik wordt nooit zo warm van een gehypte sterrencast. Het was leuk in DS2, maar tijdens het spelen doet het me eigenlijk zeer weinig.

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