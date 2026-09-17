Bill Skarsgård speelt hoofdrol in Kojima's Physint

Hideo Kojima maakt een verrassende opkomst tijdens de XBOX-show van Tokyo Game Show 2026. Hij onthult de hoofdrolspeler van Physint: Bill Skarsgård!

Hoewel XBOX aangaf dat de stream werd beëindigd, wipt Hideo Kojima nog even langs met updates over de twee XBOX-projecten: OD en Physint. Terwijl de ontwikkeling van OD vlotjes en op schema verloopt, werden er meer details vrijgegeven over Physint. Een aantal castleden werden onthuld, maar ook de hoofdrolspeler van de game werd wereldkundig gemaakt tijdens Tokyo Game Show 2026. Bill Skarsgård mag het personage tot leven wekken. Je kent hem misschien van zijn werk als Pennywise in IT, maar hij heeft natuurlijk ook in andere films gespeeld, zoals Nosferatu, John Wick 4, Barbarian en nog vele ander projecten. Hieronder kun je de update van KOJIMA PRODUCTIONS zelf bekijken:

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Zowel OD als Physint blijven voorlopig in ontwikkeling bij XBOX.