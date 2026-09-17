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Tokyo Game Show 2026

Heart Machine ontslaat alle personeelsleden, studio in gevaar

Door Bram Noteboom
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Heart Machine, bekend van Solar Ash, Hyper Light Drifter en Possessor(s), heeft alle personeelsleden moeten ontslaan, nadat een onbekende uitgever de financiering terugtrok. Dit laat de founder van de studio Alx Preston weten via LinkedIn.

Volgens Preston was de ontwikkelaar druk bezig met een nieuw onaangekondigd project, maar de uitgever in kwestie heeft afgezien van een verdere samenwerking. Hierdoor komt Heart Machine per direct in de financiële problemen, want deze centen waren broodnodig voor het bestaan van de studio. Aangezien er ook geen onmiddellijke keuzes waren om met andere partijen verder te gaan, zijn hierdoor alle personeelsleden ontslagen. Preston vertelt dat de focus nu ligt op hun ondersteuning en hij bedankt hen voor alle jaren aan de bewezen diensten. Alx Preston stelt zich verder strijdlustig op en gaat knokken voor de toekomst van Heart Machine, maar hij kan niet met zekerheid zeggen dat de indie-dev het gaat overleven in deze keiharde industrie.

Heart Machine dev ontslagen 2026

Heb jij de games van Heart Machine gespeeld? Laat het ons weten.

Bron: Alx Preston
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5525 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl14 High Score Chaser
4 uur geleden

Als al het personeel ontslagen is... dan is de studio toch zo goed als dood? Wat blijft er dan nog over, behalve een bewaarder van hun IPs?

Gezien het falen van Hyper Light Breaker had ik al niet verwacht dat het goed ging met de studio, en zo te lezen hing het dus inderdaad allemaal aan een zijden draadje. Zeer triest voor alle medewerkers.

0
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl14 High Score Chaser
5 uur geleden

De gehele gaming industrie zit in een diepe crisis en het gaat alleen maar erger worden heb ik het idee.
Zoals het er nu naar uitziet gaat hardware alleen maar duurder worden, die verkoopaantallen gaan dan natuurlijk ook lager uitvallen dan die van de huidige generatie.
Als er straks geen discs meer zijn en er maar 1 aanbieder is zal de prijs van een digitale game ook gaan stijgen.

@Gameliner Ik ben wel benieuwd wat jullie visie hierop is, hoe ziet de toekomst eruit? Donkere tijden, maar vanuit journalistiek oogpunt interessant.

0
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl9 NPC 2.0
5 uur geleden

Niet een spel van deze ontwikkelaar gespeeld. Het wordt voor de ontslagen ontwikkelaars steeds lastiger om een nieuwe baan te vinden vrees ik. Er zijn zoveel mensen ontslagen de afgelopen tijd. Op elke beschikbare vacature zullen honderden sollicitaties komen lijkt mij.

2
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