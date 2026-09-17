Heart Machine ontslaat alle personeelsleden, studio in gevaar

Heart Machine, bekend van Solar Ash, Hyper Light Drifter en Possessor(s), heeft alle personeelsleden moeten ontslaan, nadat een onbekende uitgever de financiering terugtrok. Dit laat de founder van de studio Alx Preston weten via LinkedIn.

Volgens Preston was de ontwikkelaar druk bezig met een nieuw onaangekondigd project, maar de uitgever in kwestie heeft afgezien van een verdere samenwerking. Hierdoor komt Heart Machine per direct in de financiële problemen, want deze centen waren broodnodig voor het bestaan van de studio. Aangezien er ook geen onmiddellijke keuzes waren om met andere partijen verder te gaan, zijn hierdoor alle personeelsleden ontslagen. Preston vertelt dat de focus nu ligt op hun ondersteuning en hij bedankt hen voor alle jaren aan de bewezen diensten. Alx Preston stelt zich verder strijdlustig op en gaat knokken voor de toekomst van Heart Machine, maar hij kan niet met zekerheid zeggen dat de indie-dev het gaat overleven in deze keiharde industrie.

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