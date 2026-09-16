Sorry, dit keer geen gamingnieuws, maar wel een flashback naar je jeugd voor de tv. Een ode aan Bassie & Adriaan maakt zich namelijk klaar voor een concert in Ahoy op 23 april 2027. De reguliere kaartverkoop start op 17 september om 10:00 uur.

Kun je nog steeds niet tellen of wat generieke woorden in het Spaans? Spijker dan je kennis bij tijdens Het grote Bassie & Adriaan Concert. De show wordt omschreven als een muzikale ode aan het iconische duo. Wie de nummers precies gaat vertolken, is vooralsnog onbekend. De kans is klein dat Aad en Bas van Toor een grote rol gaan spelen. Clown Bassie kampt namelijk met gezondheidsproblemen en is onderhand negentig jaar oud. Aad is aan het rentenieren in Spanje en is onderhand 83 jaar oud, maar is wel te zien in promotiemateriaal voor de show. Wel weten we dat Robot Robin een rol gaat spelen. Allememachies!

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Mocht je twee uur van je leven willen committen, dan kan dat door op 17 september om 10:00 uur een kaartje op de kop te tikken via de link in de bron. Ik ga helaas niet, maar ga het wel even aan de binnenkant van mijn ogen bekijken.