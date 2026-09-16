Allememachies! Kaartjes voor Bassie & Adriaan-concert in de verkoop
Sorry, dit keer geen gamingnieuws, maar wel een flashback naar je jeugd voor de tv. Een ode aan Bassie & Adriaan maakt zich namelijk klaar voor een concert in Ahoy op 23 april 2027. De reguliere kaartverkoop start op 17 september om 10:00 uur.
Kun je nog steeds niet tellen of wat generieke woorden in het Spaans? Spijker dan je kennis bij tijdens Het grote Bassie & Adriaan Concert. De show wordt omschreven als een muzikale ode aan het iconische duo. Wie de nummers precies gaat vertolken, is vooralsnog onbekend. De kans is klein dat Aad en Bas van Toor een grote rol gaan spelen. Clown Bassie kampt namelijk met gezondheidsproblemen en is onderhand negentig jaar oud. Aad is aan het rentenieren in Spanje en is onderhand 83 jaar oud, maar is wel te zien in promotiemateriaal voor de show. Wel weten we dat Robot Robin een rol gaat spelen. Allememachies!
Mocht je twee uur van je leven willen committen, dan kan dat door op 17 september om 10:00 uur een kaartje op de kop te tikken via de link in de bron. Ik ga helaas niet, maar ga het wel even aan de binnenkant van mijn ogen bekijken.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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DROMMELS!
Altijd weer die clown en die acrobaat.
Lala, lala, caribisch carnaval!
Had dit niet in een circustent gemoeten? Of desnoods in het Circustheater te Scheveningen?
Super leuk!!!
"Wie de nummers precies gaat vertolken, is vooralsnog onbekend"
Hopelijk worden dat Roxy Dekker, Froukje, Wouter Hamel, de Geer, de Goor, Bente, Merol en S10.
Hahahah dit is toch geniaal.
Ik denk alleen, zonder al te negatief te zijn dat dit niet anders gedaan kan worden dan artiesten die ver weg van A kwaliteit staan.
Of artiesten die wel heel bekende zijn maar in een niche markt, bijvoorbeeld levenslied zangers of iets. Iets wat wel kwaliteit voor de liefhebber kan zijn maar wat betreft groot bekendheid ondemaats is.
Ik ga niet want ik denk dat dit echt heel erg slecht gaat zijn. De liedjes van bassie en Adriaan zijn enkel aan te horen in de programma’s zelf, daar vallen ze in context en omdat het gericht is op kinderen maakt ook diepgang weinig uit.
Live show,….ik heb mij twijfel of deze voldoende verkocht gaat worden om door te gaan. En als het doorgaat wie is het publiek. 🤣🤣
Zijn die 2 trouwens ook niet uit elkaar wegens een grote dikke ruzie? Was me ooit eens vertteld, maar daar houd mijn kennis over de bassie en adriaan lore op xD