Marathon stapt af van seizoenen, gaat permanent PvE-content bieden
Bungie is nog steeds hard aan het werk om de toekomst van Marathon veilig te stellen. De ontwikkelaar stapt af van seizoenen en zet hoog in op PvE. Dit laat de ontwikkelaar weten in een blogpost.
Je kan de berichtgeving in twee delen splitsen. Om te beginnen vindt op 6 oktober 2026 de Nightfall-refresh plaats. Marathon Season 2: Nightfall lanceerde destijds met enkele progressie- en gear-issues, waardoor sommige spelers binnen no-time zich in de endgame bevonden, maar andere spelers achterbleven. Hierdoor ontstond er een kloof in de spelersbasis en dat is natuurlijk een probleem wanneer je een sociale ervaring probeert te maken. Vandaar dat Bungie heeft besloten om de boel te resetten. Op 6 oktober wordt dus de progressie en economie van alle spelers gereset, maar daarentegen worden er een nieuwe Rewards Pass, Quality-of-Life features en balansupdates doorgevoerd.
Maar dat is niet alles. Op 8 december 2026 wordt het volgende hoofdstuk in Marathon uitgegeven, genaamd Symbiosis. De update introduceert de eerste permanente PvE-ervaring in Marathon. Het biedt een nieuwe manier om de wereld te verkennen en vooruitgang te boeken, los van de traditionele PvPvE-extractiegameplay, aldus Bungie. Symbiosis biedt daarnaast een hernieuwde Perimeter-ervaring, een nieuwe sociale ruimte met een schietbaan, een kersverse Runner-shell, een experimentele PvP-modus in de vorm van Team Deathmatch en een reeks aan verbeteringen voor de ervaring van nieuwe spelers. Met de introductie van Symbiosis stapt Bungie af van het season-model. De toekomstige updates komen 'zodra ze klaar zijn' en zijn niet meer gebonden aan een verplichte cyclus van drie maanden.
Marathon is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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PVE klinkt wel interessant, ligt er wel een beetje aan hoe lang en wat de game 'loop' dan word.
Hoe werkt een PvE mode in zo'n game? Zie je dan nog steeds andere random mensen dat je wel kan samenwerken of zit je alleen in die wereld?
"Om te beginnen vindt op 6 oktober 2026 de Nightfall-refresh plaats. Marathon Season 2: Nightfall lanceerde destijds met enkele progressie- en gear-issues, waardoor sommige spelers binnen no-time zich in de endgame bevonden, maar andere spelers achterbleven."
Oef, dat is wel een dure fout om te maken als je een community wilt opbouwen.
Helemaal niet verrast door dit nieuws, ben wel blij voor de community die het wel oprecht leuk vindt dat ze tenminste iets doen om het leuk voor de mensen te houden.
Ondanks de objectieve falen van de game en zonde dat het is van Bungie geven ze tenminste niet op voor de aantal mensen die ze nog hebben.
Zou mij niet verbazen als we binnenkort van meer lay-offs horen want het lijkt dat ze niet veel meer content gaan maken voor de game.
Hmm pve "only" klinkt wel interessant.
Ik gunde ze echt een succes met Marathon. Een extraction shooter, maar wel een unieke soort. Heb het zelf ook even gespeeld maar ben zelf toch ook afgehaakt vanwege de toch wel enigzins hardcore gameplay en het resetten van progressie elk seizoen. Was aan het begin enorm enthousiast, dus dacht gewoon 'we zien wel hoe lang we het volhouden'. Helaas dachten meerderen zoals ik. Hoop dat ze met de PvE modus weer wat spelers kunnen trekken, zal dan ook wat meer Destiny-achtig worden misschien, maar heb mijn twijfels voor het succes. De playerbase is nu zo laag dat de kans nihil is dat ze er nog lang mee door gaan ben ik bang. Ik ga het iig wel even checken als het uitkomt in December!
Dit is einde verhaal denk ik. Kan me niet voorstellen dat er in december nog een playerbase over is. De game schommelt op Steam afgelopen week tussen de 1000 en 3000 spelers. Ik zie door dit nieuws alleen al een heel groot deel daarvan wegvallen.
Mooi, nu ARC Raiders nog een dedicated PVE modus en ik ga weer terug naar Speranza.