Bungie is nog steeds hard aan het werk om de toekomst van Marathon veilig te stellen. De ontwikkelaar stapt af van seizoenen en zet hoog in op PvE. Dit laat de ontwikkelaar weten in een blogpost.

Je kan de berichtgeving in twee delen splitsen. Om te beginnen vindt op 6 oktober 2026 de Nightfall-refresh plaats. Marathon Season 2: Nightfall lanceerde destijds met enkele progressie- en gear-issues, waardoor sommige spelers binnen no-time zich in de endgame bevonden, maar andere spelers achterbleven. Hierdoor ontstond er een kloof in de spelersbasis en dat is natuurlijk een probleem wanneer je een sociale ervaring probeert te maken. Vandaar dat Bungie heeft besloten om de boel te resetten. Op 6 oktober wordt dus de progressie en economie van alle spelers gereset, maar daarentegen worden er een nieuwe Rewards Pass, Quality-of-Life features en balansupdates doorgevoerd.

Maar dat is niet alles. Op 8 december 2026 wordt het volgende hoofdstuk in Marathon uitgegeven, genaamd Symbiosis. De update introduceert de eerste permanente PvE-ervaring in Marathon. Het biedt een nieuwe manier om de wereld te verkennen en vooruitgang te boeken, los van de traditionele PvPvE-extractiegameplay, aldus Bungie. Symbiosis biedt daarnaast een hernieuwde Perimeter-ervaring, een nieuwe sociale ruimte met een schietbaan, een kersverse Runner-shell, een experimentele PvP-modus in de vorm van Team Deathmatch en een reeks aan verbeteringen voor de ervaring van nieuwe spelers. Met de introductie van Symbiosis stapt Bungie af van het season-model. De toekomstige updates komen 'zodra ze klaar zijn' en zijn niet meer gebonden aan een verplichte cyclus van drie maanden.

Marathon is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.