Hellblade-studio Ninja Theory is begonnen met ontslagrondes

De klok begint te tikken voor Ninja Theory, de ontwikkelaar achter de Hellblade-serie. Diverse medewerkers geven aan te zijn ontslagen of dreigen binnen enkele dagen hun baan te verliezen.

Dit is een gevolg van de zogeheten 'XBOX-reset'. Een aantal ontwikkelaars werden losgekoppeld van de XBOX-divisie en Ninja Theory was er daar een van. Terwijl Double Fine Productions (Psychonauts) en Compulsion Games (South of Midnight) hun eigen onafhankelijkheid hebben afgedwongen en Undead Labs een nieuwe uitgever wist te strikken voor State of Decay 3, is het Ninja Theory die bedrogen uit de reorganisatie stapt. Er waren twee deals in de maak, maar allebei deze onderhandelingen werden afgekapt, waardoor de sluiting van de studio nu een serieuze dreiging vormt voor de gamemaker uit Engeland. Xbox COO Matt Booty gaf vorige maand aan dat ze nog bezig waren met het bekijken van nieuwe opties, maar dat als men niks kan vinden, is het einde verhaal voor Ninja Theory.

Het is vooralsnog onduidelijk of dit ook het definitieve einde inluidt voor Ninja Theory, maar de toekomst voor de Engelse ontwikkelaar ziet er grimmig uit. We wensen ze dan ook veel succes in de aankomende onderhandelingen.