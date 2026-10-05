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Hellblade-studio Ninja Theory is begonnen met ontslagrondes

Door Bram Noteboom
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De klok begint te tikken voor Ninja Theory, de ontwikkelaar achter de Hellblade-serie. Diverse medewerkers geven aan te zijn ontslagen of dreigen binnen enkele dagen hun baan te verliezen.

Dit is een gevolg van de zogeheten 'XBOX-reset'. Een aantal ontwikkelaars werden losgekoppeld van de XBOX-divisie en Ninja Theory was er daar een van. Terwijl Double Fine Productions (Psychonauts) en Compulsion Games (South of Midnight) hun eigen onafhankelijkheid hebben afgedwongen en Undead Labs een nieuwe uitgever wist te strikken voor State of Decay 3, is het Ninja Theory die bedrogen uit de reorganisatie stapt. Er waren twee deals in de maak, maar allebei deze onderhandelingen werden afgekapt, waardoor de sluiting van de studio nu een serieuze dreiging vormt voor de gamemaker uit Engeland. Xbox COO Matt Booty gaf vorige maand aan dat ze nog bezig waren met het bekijken van nieuwe opties, maar dat als men niks kan vinden, is het einde verhaal voor Ninja Theory.

Ninja Theory Senua game ontslagrondes

Het is vooralsnog onduidelijk of dit ook het definitieve einde inluidt voor Ninja Theory, maar de toekomst voor de Engelse ontwikkelaar ziet er grimmig uit. We wensen ze dan ook veel succes in de aankomende onderhandelingen.

Bron: VGC
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 178 reviews 5610 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Senua
Senua

Ontwikkelaar

Ninja Theory

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
1 uur geleden

Zou een Nintendo geen poging kunnen wagen. Al weet ik niet of deze studio past bij een Nintendo ip.

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Zeer jammer. Ik vind de Hellblade games erg vet, maar door de korte speelduur heb ik ze allebei ook pas in de uitverkoop gekocht.

0
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