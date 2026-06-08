Ninja Theory annuleert Project Mara na aankondiging Senua

Tijdens de Xbox Games Showcase werd geheel onverwachts Senua aangekondigd. De derde game in de Hellblade-reeks is in ontwikkeling bij Ninja Theory, maar waar gehakt wordt, vallen spaanders. Ninja Theory's horrorgame Project: Mara is namelijk geannuleerd.

De aankondiging van Project: Mara's annulering is te vinden in de Xbox Wire-post over Senua. Daarin zegt Ninja Theory-hoofd Dom Matthews het volgende over de in 2020 aangekondigde game: Project: Mara:

"With the fact that we have the entire team working on [Senua], I suspect some people might ask what's happened to Project Mara, [...] I took the decision to not work on that any further. These decisions are never easy, but I did so to take the opportunity to have all of the talent and expertise in the studio, all 85 creatives, working together to realize the potential of what Senua can be."

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Overigens komt dit niet als een complete verrassing. Afgelopen januari verscheen namelijk al het gerucht dat Project: Mara ruimte moest maken voor de ontwikkeling van een derde Hellblade. Iets wat nu waarheid is gebleken.

Zijn jullie blij met de aankondiging van Senua ondanks de annulering van Project: Mara? Laat het weten in de reacties!