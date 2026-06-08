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Ninja Theory annuleert Project Mara na aankondiging Senua

Door Rudy Wijnberg

Tijdens de Xbox Games Showcase werd geheel onverwachts Senua aangekondigd. De derde game in de Hellblade-reeks is in ontwikkeling bij Ninja Theory, maar waar gehakt wordt, vallen spaanders. Ninja Theory's horrorgame Project: Mara is namelijk geannuleerd.

De aankondiging van Project: Mara's annulering is te vinden in de Xbox Wire-post over Senua. Daarin zegt Ninja Theory-hoofd Dom Matthews het volgende over de in 2020 aangekondigde game: Project: Mara:
"With the fact that we have the entire team working on [Senua], I suspect some people might ask what's happened to Project Mara, [...] I took the decision to not work on that any further. These decisions are never easy, but I did so to take the opportunity to have all of the talent and expertise in the studio, all 85 creatives, working together to realize the potential of what Senua can be."

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Overigens komt dit niet als een complete verrassing. Afgelopen januari verscheen namelijk al het gerucht dat Project: Mara ruimte moest maken voor de ontwikkeling van een derde Hellblade. Iets wat nu waarheid is gebleken.

Zijn jullie blij met de aankondiging van Senua ondanks de annulering van Project: Mara? Laat het weten in de reacties!

Bron: Xbox Wire
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl8 Achievement Hunter
3 weken geleden om 15:49

Ik wil nog het tweede deel van Senua spelen maar er komt blijkbaar geen fysieke versie van uit voor de PS5 dus dan wacht ik wel op een Steam sale.

0
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl11 Commander
3 weken geleden om 13:33

Jammer. Ik had liever Mara gehad dan een derde Senua. Het zijn hele mooie games, maar het is wel een beetje afgerond nu vind ik.

3
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
3 weken geleden om 12:47

Hopelijk stoppen alle bedrijven nu eens met games jarenlang van te voren aankondigen. Kondig het gewoon een jaar max van te voren aan zodat je dit soort ellende kunt voorkomen. Sony ook waarom kondig je nu al een God of war remake aan die nog jaren van ons is verwijderd wat heeft dat voor zin.

0
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