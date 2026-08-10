Pre-orders Grand Theft Auto 6 overstijgen alle verwachtingen
Op 25 juni opende Rockstar de digitale deuren voor Grand Theft Auto 6. Spelers trokken massaal naar de webshops om een pre-order van GTA 6 te plaatsen. Volgens Take-Two-CEO Strauss Zelnick zijn de resultaten “ongekend” en “verbazingwekkend”, maar hoeveel het er zijn, laat Zelnick niet los.
Eerder vandaag publiceerden wij al Zelnicks "reden" voor de GTA 6-Netflix-deal. In het Bloomberg-interview worden echter meer onderwerpen aangesneden. Zo is het hoofdonderwerp van de conversatie tussen Zelnick en Bloombergs Jason Schreier de GTA 6-pre-order-aantallen. Een opvallend detail van de afgelopen Take-Two-kwartaalpresentatie bleek namelijk het ontbreken van GTA 6's pre-orderverkopen.
“We can’t tell whether they mean anything,” zegt Zelnick. “The massive demand for pre-orders we’ve seen to date could reflect a pull forward of sales that otherwise would materialize in the fullness of time. I’ve reminded people that we simply don’t know the demand curve because it’s just never happened before. Given that, we think the raw numbers could potentially be misleading in a direction we wouldn’t feel good about.”
Wanneer we dit door de corporate vertaalmachine gooien, zegt Zelnick in feite dat het kan zijn dat GTA 6 initieel goed verkoopt, maar dat dat op de prognose weinig impact gaat hebben. Het zou immers zomaar kunnen dat de adoption rate voorloopt, maar dat de verkoopaantallen na verloop van tijd terug op de lijn van de prognose terugkomen.
Hoe dan ook, het aantal pre-orders voor GTA 6 lijkt een ongekende hoeveelheid te zijn. Grand Theft Auto V heeft sinds de launch in 2013 maar liefst 230 miljoen keer weten te verkopen. Of dat aantal gehaald gaat worden, valt ten zeerste te betwijfelen. GTA 5 is immers op drie generaties aan consoles verschenen.
Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Leuk voor ze. Maar ik ben er niet één van. Ik ga ze niet belonen voor een download code. Ik koop het wel een keer in de sale. Daarnaast moet ik gta 5 op de ps5 nog (uit)spelen en de remaster trilogie is ook nog in de backlog..
Ik wacht rustig de reviews af en koop de game een keer in een sale als er wat patches overheen gegaan zijn. Zoveel te spelen nog :)
Nog 101 dagen te gaan...en dan ga ik een tijdje in Vice City verblijven.
Ergens ook wel heel tof om dit mee te maken. Eén van de grootste releases ooit of misschien wel de grootste?!
Veel plezier met de daybone patch ik wacht wel even, ik snap de hype van pre order niet voor een game die ook digitaal te krijgen zal zijn. Vroeger had je alleen een disc en kon uitverkocht raken dit simpelweg niet.
Ik wens alle spelers alvast heel veel plezier!
Het hele gebeuren rondom de fysieke schijf en PlayStation en Rockstar die zich machtig wanen om digital only te gaan.. Heeft mij gewoon een anticlimax bezorgd, gewoon een slappe!! Ik heb gewoon 0 hype voor voor gta en ben er totaal niet meer mee bezig.
Retro gamen wordt al leuker. Ik heb op vinted een xbox 360 gefixt en ga langzaam aan die kant weer op.
Ik bestel hem wel een week van te voren. Is niet een game waar ik al een jaar van te voren een pre-order voor wil plaatsen, zeker omdat ik nog geen nano seconde gameplay heb gezien.
Ik moet eerst minstens 1 minuut gameplay gezien hebben wil ik gaan pre orderen. En dan nog doe ik het bij games waar van ik zeker weet dat ik mij uren ga vermaken, daarom zal ik na een gameplay reveal van Assassin's Creed Hexe of Final Fantasy VII Revelations wel gelijk een pre-order plaatsen zodra het kan.