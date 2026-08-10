Pre-orders Grand Theft Auto 6 overstijgen alle verwachtingen

Op 25 juni opende Rockstar de digitale deuren voor Grand Theft Auto 6. Spelers trokken massaal naar de webshops om een pre-order van GTA 6 te plaatsen. Volgens Take-Two-CEO Strauss Zelnick zijn de resultaten “ongekend” en “verbazingwekkend”, maar hoeveel het er zijn, laat Zelnick niet los.

Eerder vandaag publiceerden wij al Zelnicks "reden" voor de GTA 6-Netflix-deal. In het Bloomberg-interview worden echter meer onderwerpen aangesneden. Zo is het hoofdonderwerp van de conversatie tussen Zelnick en Bloombergs Jason Schreier de GTA 6-pre-order-aantallen. Een opvallend detail van de afgelopen Take-Two-kwartaalpresentatie bleek namelijk het ontbreken van GTA 6's pre-orderverkopen.

“We can’t tell whether they mean anything,” zegt Zelnick. “The massive demand for pre-orders we’ve seen to date could reflect a pull forward of sales that otherwise would materialize in the fullness of time. I’ve reminded people that we simply don’t know the demand curve because it’s just never happened before. Given that, we think the raw numbers could potentially be misleading in a direction we wouldn’t feel good about.”

Wanneer we dit door de corporate vertaalmachine gooien, zegt Zelnick in feite dat het kan zijn dat GTA 6 initieel goed verkoopt, maar dat dat op de prognose weinig impact gaat hebben. Het zou immers zomaar kunnen dat de adoption rate voorloopt, maar dat de verkoopaantallen na verloop van tijd terug op de lijn van de prognose terugkomen.

Hoe dan ook, het aantal pre-orders voor GTA 6 lijkt een ongekende hoeveelheid te zijn. Grand Theft Auto V heeft sinds de launch in 2013 maar liefst 230 miljoen keer weten te verkopen. Of dat aantal gehaald gaat worden, valt ten zeerste te betwijfelen. GTA 5 is immers op drie generaties aan consoles verschenen.

Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series.