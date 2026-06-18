Pre-orders GTA 6 beginnen op 25 juni, cover art onthuld

Het lange wachten wordt eindelijk beloond. De pre-orders voor GTA 6 zijn te plaatsen vanaf 25 juni 2026. Check hier de allereerste details.

Rockstar Games laat dit weten via een persbericht, al is de informatie ook te vinden op social media en de officiële website van de Amerikaanse ontwikkelaar. Het is verder nog niet bekend hoe duur de game gaat zijn en op welk tijdstip de sluizen opengaan. Wel laat Rockstar Games weten dat spelers de game kunnen bestellen voor de PlayStation 5 en/of Xbox Series X|S.

Rockstar Games kwam recentelijk in het nieuws wegens de vakbondsonderdrukking. Verder lieten ze ook weten dat spelers een gratis Enhanced-versie van Grand Theft Auto V kunnen claimen, net voordat de nieuwe GTA Online-update 'The Kortz Center Heist' wordt uitgegeven.

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GTA 6 is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.