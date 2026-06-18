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Pre-orders GTA 6 beginnen op 25 juni, cover art onthuld

Door Bram Noteboom

Het lange wachten wordt eindelijk beloond. De pre-orders voor GTA 6 zijn te plaatsen vanaf 25 juni 2026. Check hier de allereerste details.

Rockstar Games laat dit weten via een persbericht, al is de informatie ook te vinden op social media en de officiële website van de Amerikaanse ontwikkelaar. Het is verder nog niet bekend hoe duur de game gaat zijn en op welk tijdstip de sluizen opengaan. Wel laat Rockstar Games weten dat spelers de game kunnen bestellen voor de PlayStation 5 en/of Xbox Series X|S.

Rockstar Games kwam recentelijk in het nieuws wegens de vakbondsonderdrukking. Verder lieten ze ook weten dat spelers een gratis Enhanced-versie van Grand Theft Auto V kunnen claimen, net voordat de nieuwe GTA Online-update 'The Kortz Center Heist' wordt uitgegeven.

GTA 6 preorders 25 juni 2026

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GTA 6 is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Rockstar Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar PUnlimited
PUnlimited
lvl2 Journey Awaits!
1 week geleden om 07:00

Ik kan niet zeggen dat ik ook maar enige hype voel voor dit spel, terwijl ik bij ge vorige delen echt niet kon wachten en de trailers bleef kijken. Denk dan ook niet dat ik ga preorderen.

1
Avatar Fifalinde
Fifalinde
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 weken geleden om 12:37

Ik koop en speel hem over tien jaar wel een keertje. GTA V pas in 2022 uitgespeeld en dat is voor mij de minste GTA die ik heb gespeeld. De afwisseling tussen de personages is niet aan mij besteed. Het enige personage dat ik kon waarderen was Trevor Philips. Maar helaas kon ik niet alle missies met hem doen. Ik verwacht dat het met GTA VI niet veel beter zal zijn.

0
Avatar Gamer4life
Gamer4life
lvl6 Combo Juggler
2 weken geleden om 10:47

Ik heb altijd dikke haat gehad aan de gta games, omdat de hoofdpersonen niets voor mij waren ( rapscene en gangsters ) Maar de nieuwe bonny & clyde opzet trekt me dan weer wel Dus ga heblm zeker day-one halen. Maar preorderen ? Heeft totaal geen zin meer in deze tijd toch ? Alsof ze uitverkocht zouden raken 🤣

0
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl9 NPC 2.0
2 weken geleden om 09:38

Onpulaire man hier : ik kijk eigenlijk helemaal niet uit naar deze game. Ben vooral benieuwd welke baanbrekende dingen het gaat doen, maar de drang om het te willen spelen heb ik niet. Komt vooral door het genre, heb het wel een beetje gehad.

Heb alleen niet zo zin aan de media-stroom die deze games altijd met zich meebrengen. Iedere poep en scheet wordt altijd gedeeld. Melkie melkie zeg maar.

0
Avatar Trotsert
Trotsert
lvl5 Thread Hunter
2 weken geleden om 09:08

HYPE!!!1111!

0
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl6 Combo Juggler
2 weken geleden om 08:55

Ik wacht denk ik op de ps6.
Ik geloof gewoon niet dat de ps5 deze graphics aankan, en zeker niet in 60fps. Teeug naar 30 fps ga ik nooit meer.

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl10 Deel van het meubilair
2 weken geleden om 02:47

Eindelijk!

1
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl8 Achievement Hunter
2 weken geleden om 22:41

Ik koop m wel een keer, maar wacht eerst ff af wat er die periode nog meer komt. GTA is voor mij niet zo’n belangrijke franchise als voor vele anderen, maar ik vind de games wel altijd tof. Dus hij komt er zeker. Koop m gewoon bij Nedgame want dat is de enige winkel in de buurt waar het nog leuk is om even binnen te lopen.

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