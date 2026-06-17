GTA 6-maker Rockstar Games werd beschuldigd van vakbondsonderdrukking en heeft van een Britse arbeidsrechtbank slecht nieuws te horen gekregen. Dit rapporteert het nieuwsplatform Game Developer.

Rockstar Games krijgt een juridische tegenslag te verwerken in het geschil over vakbondsonderdrukking, nu de procesdatum is vastgesteld. Dit besluit houdt in dat ontslagen vakbondsleden later dit jaar tijdens het proces een rechtszaak tegen de studio mogen aanspannen wegens het opstellen van een blacklist. Dit is uiteraard nog geen uitspraak over de situatie an sich, maar het geeft wel bevestiging dat de zaak er zeker gaat komen. In de meest recente voorlopige uitspraak van de rechtbank werd het recht bevestigd van de ontslagen vakbondsleden van de IWGB om hun vorderingen wegens het op de blacklist zetten van de studio voort te zetten tijdens het definitieve proces. De zaak en diens handelingen gaan plaatsvinden tussen 10 september 2026 en 15 oktober 2026.

We blijven de ontwikkelingen in de gaten houden.