GTA 6-maker Rockstar Games krijgt juridische tegenslag te verwerken
GTA 6-maker Rockstar Games werd beschuldigd van vakbondsonderdrukking en heeft van een Britse arbeidsrechtbank slecht nieuws te horen gekregen. Dit rapporteert het nieuwsplatform Game Developer.
Rockstar Games krijgt een juridische tegenslag te verwerken in het geschil over vakbondsonderdrukking, nu de procesdatum is vastgesteld. Dit besluit houdt in dat ontslagen vakbondsleden later dit jaar tijdens het proces een rechtszaak tegen de studio mogen aanspannen wegens het opstellen van een blacklist. Dit is uiteraard nog geen uitspraak over de situatie an sich, maar het geeft wel bevestiging dat de zaak er zeker gaat komen. In de meest recente voorlopige uitspraak van de rechtbank werd het recht bevestigd van de ontslagen vakbondsleden van de IWGB om hun vorderingen wegens het op de blacklist zetten van de studio voort te zetten tijdens het definitieve proces. De zaak en diens handelingen gaan plaatsvinden tussen 10 september 2026 en 15 oktober 2026.
We blijven de ontwikkelingen in de gaten houden.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Industrie
Rockstar-medewerkers klagen over loonkloof en crunch
Vakbondsleden bij Rockstar uiten kritiek op onduidelijke bonussen, een groeiende loonkloof en verplichte crunch rond onder meer GTA 6. Take-Two reageert.15 reacties
-
Nieuws
Rockstar promoot GTA 6 nu ook met 'Plays best on PS5'
Ojee, ook Rockstar bevestigt nu dat GTA 6 het fijnst speelt op een PlayStation 5. Zo laat de ontwikkelaar weten op de officiële Grand Theft Auto 6-website.61 reacties
-
Alles wat je moet weten over
Alles wat je moet weten over: Update GTA 6
Wanneer verschijnt GTA 6 en waar gaat het verhaal zich afspelen? Als welke personages kun je spelen? Dit is alles wat je moet weten over Grand Theft...8 reacties
-
Gerucht
Gerucht: Komt GTA 6 in 2027 naar Nintendo Switch 2?
Komt GTA 6 naar Nintendo Switch 2? Volgens Nash Weedle wel, zijn bronnen verzekeren namelijk dat Grand Theft Auto 6 in 2027 op de Switch 2 speelbaar is.14 reacties
Tja ik heb hier toch gemengde gevoelens bij.
Dat die werknemers elkaar zo sneaky zaten te ronselen om een vakbond op te richten/bij aan te sluiten os natuurlijk ook geen zuivere koek. Dan heb je al de insteek om ergens tegenaan te gaan trappen in het bedrijf natuurlijk. Dat R* die lui er dan bij voorbaat uittrapt is misschien niet helemaal ethisch verantwoord, maar best begrijpelijk. Dat soort zure lui zijn sowieso de pest voor een bedrijf.
En sowieso, als je baan je niet bevalt, dan ga je toch gewoon ergens anders werken ipv overal tegenaan gaan zitten zeiken.
Maar dan kan je op verjaardagsfeestjes natuurlijk niet meer opscheppen dat je aan GTA 6 werkt, en moest opgeven omdat overwerken zo zwaar voor je is. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. 🤔
Zo zie je maar weer dat zulke zaken nooit ongestraft blijven. Ik weet nog als de dag van gisteren toen Ashraf Ismail werd ontslagen bij Ubisoft, wegens handtastelijkheden bij het vrouwelijk personeel en jonge fans van het mooie geslacht.
Gerechtigheid van de kleine man en vrouw mag zegevieren tegen de grote bedrijven en personeelsleden die hun macht misbruiken!
Ab uno disce omnes!
David vs Goliath. Hopelijk kan de kleine werknemer het van megacorp winnen
Terecht dat ze een rechtzaak tegen Rockstar mogen aanspannen.