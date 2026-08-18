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Gerucht: XBOX onthult tijdens gamescom 2026 een nieuwe sequel

Door Bram Noteboom
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De geruchtenmolen draait weer overuren en ditmaal staat XBOX in de belangstelling. Er zou namelijk een vervolg op een geliefde serie worden onthuld tijdens gamescom 2026.

Het is de welbekende insider NateTheHate die deze informatie de wereld in helpt, terwijl hij bijval krijgt van andere creators, zoals Windows Central's Jez Corden. In de fora op resetera laat hij weten dat er een verrassend vervolg aankomt op een recentere gameserie binnen het XBOX-portfolio. Het gaat om een IP die Microsoft bezit, maar de studio daarentegen is niet onder de hoede van de Amerikaanse gamegigant. NateTheHate had het volgende erover te zeggen:

It's not so much the game series that has my interest piqued (though I love the series)... but the developer involved. I'm really curious to see how they approach this IP.
NateTheHate

Gamescom KV 2026 RGB 16x9 text JPG dc3f8f16392335c23c5d 2048x1152

De game zou later dit jaar nog uitkomen. Op welke sequel wacht jij met smart? Laat het ons gerust weten! Voor de goede orde: het is geen Banjo, Wolfenstein 3, de StarCraft-shooter of iets wat al aangekondigd is, zoals TES VI. Dat is het enige wat we zeker weten vanuit de bovenstaande berichtgeving.

Bron: NateTheHate
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5326 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Larafin
Larafin
lvl4 Reply Goblin
11 uur geleden

Als we toch met zijn allen gaan gokken, hoop ik vooral op een vervolg op de beste XBOX IP aller tijden... Skylanders!

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl11 Commander
12 uur geleden

Misschien wel een vervolg op Quantum Break.

0
Avatar Dwaaskaas
Dwaaskaas
lvl4 Reply Goblin
12 uur geleden

Nate is onder de indruk van de ontwikkelaar, laten we eens gek doen en Platinum Games noemen, maar dan.. Recent en een geliefde serie van een ontwikkelaar die (niet langer?) onderdeel is van Microsoft? Ninja Gaiden?

0
Avatar Dea-van-Seagal
Dea-van-Seagal
lvl5 Thread Hunter
17 uur geleden

Schijnt om Ori te gaan.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl17 Final Form
17 uur geleden

The Rock zegt Dishonored.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl13 Meta Builder
18 uur geleden

Een nieuwe Halo zou best logisch zijn. Maar ik zou vooral graag Wolfenstein 3 krijgen, die twee laatste delen waren super.

Conker zou ik ook heel leuk vinden, heb de N64 game ooit nog gespeeld.

0
Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
20 uur geleden bewerkt

Wie had dat nou verwacht.. Een SEQUEL op een game... 🤯

Hahah! Doe maar een vervolg op Conker dan please 🙏🏻

0
Avatar Larv
Larv
lvl6 Combo Juggler
20 uur geleden

Jammergenoeg komt er niet meteen een gameserie in me op die recent is van Xbox en een indruk heeft achtergelaten. Zag liever dat een oudere IP nieuw leven krijgt...

0
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