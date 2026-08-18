Gerucht: XBOX onthult tijdens gamescom 2026 een nieuwe sequel

De geruchtenmolen draait weer overuren en ditmaal staat XBOX in de belangstelling. Er zou namelijk een vervolg op een geliefde serie worden onthuld tijdens gamescom 2026.

Het is de welbekende insider NateTheHate die deze informatie de wereld in helpt, terwijl hij bijval krijgt van andere creators, zoals Windows Central's Jez Corden. In de fora op resetera laat hij weten dat er een verrassend vervolg aankomt op een recentere gameserie binnen het XBOX-portfolio. Het gaat om een IP die Microsoft bezit, maar de studio daarentegen is niet onder de hoede van de Amerikaanse gamegigant. NateTheHate had het volgende erover te zeggen:

It's not so much the game series that has my interest piqued (though I love the series)... but the developer involved. I'm really curious to see how they approach this IP. NateTheHate

De game zou later dit jaar nog uitkomen. Op welke sequel wacht jij met smart? Laat het ons gerust weten! Voor de goede orde: het is geen Banjo, Wolfenstein 3, de StarCraft-shooter of iets wat al aangekondigd is, zoals TES VI. Dat is het enige wat we zeker weten vanuit de bovenstaande berichtgeving.