Gerucht: XBOX onthult tijdens gamescom 2026 een nieuwe sequel
De geruchtenmolen draait weer overuren en ditmaal staat XBOX in de belangstelling. Er zou namelijk een vervolg op een geliefde serie worden onthuld tijdens gamescom 2026.
Het is de welbekende insider NateTheHate die deze informatie de wereld in helpt, terwijl hij bijval krijgt van andere creators, zoals Windows Central's Jez Corden. In de fora op resetera laat hij weten dat er een verrassend vervolg aankomt op een recentere gameserie binnen het XBOX-portfolio. Het gaat om een IP die Microsoft bezit, maar de studio daarentegen is niet onder de hoede van de Amerikaanse gamegigant. NateTheHate had het volgende erover te zeggen:
De game zou later dit jaar nog uitkomen. Op welke sequel wacht jij met smart? Laat het ons gerust weten! Voor de goede orde: het is geen Banjo, Wolfenstein 3, de StarCraft-shooter of iets wat al aangekondigd is, zoals TES VI. Dat is het enige wat we zeker weten vanuit de bovenstaande berichtgeving.
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Als we toch met zijn allen gaan gokken, hoop ik vooral op een vervolg op de beste XBOX IP aller tijden... Skylanders!
Misschien wel een vervolg op Quantum Break.
Nate is onder de indruk van de ontwikkelaar, laten we eens gek doen en Platinum Games noemen, maar dan.. Recent en een geliefde serie van een ontwikkelaar die (niet langer?) onderdeel is van Microsoft? Ninja Gaiden?
Schijnt om Ori te gaan.
The Rock zegt Dishonored.
Een nieuwe Halo zou best logisch zijn. Maar ik zou vooral graag Wolfenstein 3 krijgen, die twee laatste delen waren super.
Conker zou ik ook heel leuk vinden, heb de N64 game ooit nog gespeeld.
Wie had dat nou verwacht.. Een SEQUEL op een game... 🤯
Hahah! Doe maar een vervolg op Conker dan please 🙏🏻
Jammergenoeg komt er niet meteen een gameserie in me op die recent is van Xbox en een indruk heeft achtergelaten. Zag liever dat een oudere IP nieuw leven krijgt...