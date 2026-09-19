Gerucht: XBOX introduceert binnenkort 'Mythic Achievements'

XBOX-spelers rapporteren massaal de toevoeging van een nieuwe feature die nog niet live staat. Het gaat om zogeheten 'Mythic'-achievements.

Eerder dit jaar schreven we al een nieuwsbericht over de 'Platinum Trophy-tegenhanger' van het XBOX-achievement-systeem, maar we mogen ons opmaken voor een officiële reveal een dezer dagen. Via de 'alpha skip-ahead' versie van XBOX Insider kregen spelers al vroegtijdig lucht van de nieuwe feature. Wanneer je filtert op voltooide games binnen je profiel, krijg je ineens de 'Completed Mythic Achievement'-functie te zien. Dit is tevens in lijn met een bug die sommige spelers te verwerken kregen, waarin hun eerder 100 procent voltooide games ineens onzichtbare achievements hadden om te voltooien. XBOX-CEO Asha Sharma liet in augustus 2026 weten dat het gamebedrijf bezig was met nieuwe features die dit jaar nog zouden komen te verschijnen.

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