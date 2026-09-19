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Gerucht: XBOX introduceert binnenkort 'Mythic Achievements'

Door Bram Noteboom
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XBOX-spelers rapporteren massaal de toevoeging van een nieuwe feature die nog niet live staat. Het gaat om zogeheten 'Mythic'-achievements.

Eerder dit jaar schreven we al een nieuwsbericht over de 'Platinum Trophy-tegenhanger' van het XBOX-achievement-systeem, maar we mogen ons opmaken voor een officiële reveal een dezer dagen. Via de 'alpha skip-ahead' versie van XBOX Insider kregen spelers al vroegtijdig lucht van de nieuwe feature. Wanneer je filtert op voltooide games binnen je profiel, krijg je ineens de 'Completed Mythic Achievement'-functie te zien. Dit is tevens in lijn met een bug die sommige spelers te verwerken kregen, waarin hun eerder 100 procent voltooide games ineens onzichtbare achievements hadden om te voltooien. XBOX-CEO Asha Sharma liet in augustus 2026 weten dat het gamebedrijf bezig was met nieuwe features die dit jaar nog zouden komen te verschijnen.

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We houden de ontwikkelingen in de gaten.

Bron: Stallion83
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 176 reviews 5530 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Cyberpunch01
Cyberpunch01
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Dat zou heel mooi zijn. Voelt toch als een kers op de taart als je alle achievements hebt behaald.

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