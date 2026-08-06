XBOX krijgt net zoals PlayStation 'Platinum Trophy-tegenhanger'

XBOX-CEO Asha Sharma laat via X (Twitter) weten dat men druk bezig is met updates voor het XBOX-ecosysteem. Zo is er ook een equivalent van de Platinum Trophy in de maak.

In eerste instantie werd de XBOX Insider-update van deze week gevierd. Met het opnemen van je chat in je gameplay-clips, meerdere manieren om je Achievements door te spitten, meer opties om je cloud-saves te managen en simpelweg meer ruimte voor games op je wishlist vrij te maken (van 300 naar 1000) leek het op een fijne update voor de XBOX-achterban, maar dat is niet per se de grootste nieuwswaarde.

Via X (Twitter) wordt Sharma vaker wel dan niet belaagd met opmerkingen over de toekomst van XBOX. Ditmaal werd een vraag gesteld over de XBOX Achievements: komt er ooit een tegenhanger van PlayStation's Platinum Trophy? Het antwoord is 'ja'. Ergens later dit jaar gaat het team meer laten weten over deze felbegeerde feature, aldus Sharma.

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We houden de updates in de gaten. Wat vind jij van het Platinum Trophy-systeem?