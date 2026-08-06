XBOX krijgt net zoals PlayStation 'Platinum Trophy-tegenhanger'
XBOX-CEO Asha Sharma laat via X (Twitter) weten dat men druk bezig is met updates voor het XBOX-ecosysteem. Zo is er ook een equivalent van de Platinum Trophy in de maak.
In eerste instantie werd de XBOX Insider-update van deze week gevierd. Met het opnemen van je chat in je gameplay-clips, meerdere manieren om je Achievements door te spitten, meer opties om je cloud-saves te managen en simpelweg meer ruimte voor games op je wishlist vrij te maken (van 300 naar 1000) leek het op een fijne update voor de XBOX-achterban, maar dat is niet per se de grootste nieuwswaarde.
Via X (Twitter) wordt Sharma vaker wel dan niet belaagd met opmerkingen over de toekomst van XBOX. Ditmaal werd een vraag gesteld over de XBOX Achievements: komt er ooit een tegenhanger van PlayStation's Platinum Trophy? Het antwoord is 'ja'. Ergens later dit jaar gaat het team meer laten weten over deze felbegeerde feature, aldus Sharma.
We houden de updates in de gaten. Wat vind jij van het Platinum Trophy-systeem?
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Platinum is zo goed gedaan. Benieuwd of ze het kunnen evenaren.
Nintendo heeft ook geen achievement of trophy’s maar wat me wel is opgevallen nieuwe games van Capcom bijvoorbeeld heeft een soort gelijke challenge systeem ik behaalde met requiem op de Switch 2 alle challenges!!!!
Iedereen weet dat XBOX ooit begon met gamerscore en in het begin was dat echt wel een dingetje met de 1000 punten halen, maar ik heb niet het idee dat dat nog steeds zo is. Van de andere kant ben ik er op de Playstation ook maar zelden mee bezig. Volgens mij op de Playstation 5 nog geen enkele keer. Maar als je dan een keer een spel hebt waarbij je helemaal los gaat en 100 uur insteekt en je krijgt dan een trofee als beloning, Dan voel je je toch anders en voelende uren minder als "weggegooid".
Als ik een spel op de Switch of via Steam uit zit te wonen en alles zit te halen, Dan mis ik toch de waardering die je als respons krijgt bij Xbox en Playstation. Op Steam hebben ze natuurlijk ook wel een systeem, maar dat boeit niemand. Dus schijnbaar doet het nog steeds wat. En een bekertje is beter dan punten.