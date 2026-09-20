Leak: Grand Theft Auto-broncode gelekt, geschrapte dlc gespot

Rockstar Games is wederom getroffen door een leak. Dit keer gaat het om de broncode van Grand Theft Auto V, waarin een flink aantal nieuwe details naar boven komt drijven. Zo zijn er geschrapte dialogen, missies en assets boven water gekomen. Dat niet alleen; er is ook nog een zeer vroege schets van de GTA 6-map gevonden en een grootschalige DLC aangetroffen waarin we naar Liberty City zouden afreizen.

Op YouTube en social media staat het vol met nieuwe video's over het in 2013 verschenen GTA V. Ook hier zien we de nodige video's verdwijnen, maar met een paar zoekwoorden heb je binnen no-time prijs. De gelekte broncode beslaat zo'n 192 GB aan data en zit boordevol aanwijzingen voor onderdelen die potentieel in GTA V hadden kunnen verschijnen. Hierbij lijkt de aandacht vooral uit te gaan naar een geschrapte DLC. Deze zou zich afspelen in Liberty City, de stad waarin onder andere GTA IV zich afspeelt. Ook zijn er bestanden van de James Bond-achtige Trevor-DLC gevonden. Hierin zou Trevor als geheim agent voor de overheid werken. Naar verluidt zijn deze plannen in de koelkast gezet wegens de ontwikkeling van Red Dead Redemption 2 en het gigantische succes van GTA Online.

Hadden jullie nog behoefte aan Grand Theft Auto V-singleplayer-DLC, of was het eigenlijk wel goed zo? Laat het weten in de comments!