Leak: Grand Theft Auto-broncode gelekt, geschrapte dlc gespot
Rockstar Games is wederom getroffen door een leak. Dit keer gaat het om de broncode van Grand Theft Auto V, waarin een flink aantal nieuwe details naar boven komt drijven. Zo zijn er geschrapte dialogen, missies en assets boven water gekomen. Dat niet alleen; er is ook nog een zeer vroege schets van de GTA 6-map gevonden en een grootschalige DLC aangetroffen waarin we naar Liberty City zouden afreizen.
Op YouTube en social media staat het vol met nieuwe video's over het in 2013 verschenen GTA V. Ook hier zien we de nodige video's verdwijnen, maar met een paar zoekwoorden heb je binnen no-time prijs. De gelekte broncode beslaat zo'n 192 GB aan data en zit boordevol aanwijzingen voor onderdelen die potentieel in GTA V hadden kunnen verschijnen. Hierbij lijkt de aandacht vooral uit te gaan naar een geschrapte DLC. Deze zou zich afspelen in Liberty City, de stad waarin onder andere GTA IV zich afspeelt. Ook zijn er bestanden van de James Bond-achtige Trevor-DLC gevonden. Hierin zou Trevor als geheim agent voor de overheid werken. Naar verluidt zijn deze plannen in de koelkast gezet wegens de ontwikkeling van Red Dead Redemption 2 en het gigantische succes van GTA Online.
Hadden jullie nog behoefte aan Grand Theft Auto V-singleplayer-DLC, of was het eigenlijk wel goed zo? Laat het weten in de comments!
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Gta5 was best een lange single player ervaring. Voor mij was dat genoeg maar snap dat de GTA fans meer wilden.
Wat jammer zeg. Trevor als James Bond klinkt echt fantastisch
Ik kan me vergissen, maar was deze info niet al jaren bekend? Dat DLC verhaal heb ik volgens mij al eens gelezen. Duidelijk werd dat ze meer konden verdienen aan GTA Online en toen begon de RDR2 ontwikkeling. Heb het altijd enorm jammer gevonden dat er geen DLC kwam, ik had zo graag nog meer verhalen willen beleven met Michael, Trevor en Franklin. GTA IV had destijds wel echt geweldige DLC met Lost and Damned en The ballad of Gay Tony. Die laatste is zelfs 1 van de beste DLC ooit gemaakt.
De singleplayer DLC was bij GTA 4 erg leuk. Vond het jammer dat we dat voor GTA 5 nooit gehad hebben. GTA Online boeide mij dan weer niet.